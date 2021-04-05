Кале, Франция, , 19:47 — REGNUM Треть записавшихся на вакцинацию препаратом AstraZeneca в городе Кале на севере Франции отказалась от вакцинации во время пасхальных выходных 3−4 апреля. Об этом 5 апреля сообщает Le Figaro.

За выходные 3−4 апреля на вакцинацию препаратом AstraZeneca в городе Кале пришли 200 человек из 300 записавшихся, из-за чего вакцинационный центр закрылся раньше, чем планировалось. В центре вакцинации изначально было 750 доз вакцины AstraZeneca, и, таким образом, несколько сотен доз вакцины AstraZeneca остались неиспользованными. В то же время все 560 имевшиеся в наличии доз вакцины Pfizer/BioNTech были введены.

После нескольких случаев смерти из-за тромбоза вскоре после вакцинации препаратом AstraZeneca в середине марта ряд европейских стран приостановил использование данной вакцины. Впоследствии Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что преимущества вакцины AstraZeneca в защите людей от COVID-19 и её последствий перевешивают риск побочных эффектов, но при этом не исключило связи вакцины с редкими случаями тромбоза. После этого заявления европейские страны постепенно возобновили использование вакцины AstraZeneca, сохранив некоторые ограничения, например, стали вакцинировать ей только пожилых граждан.

Напомним, как заявил французский госсекретарь по делам Европы Клеман Бон, российская вакцина «Спутник V» сможет быть доступна на французском рынке только в конце июня.

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