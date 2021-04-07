Анси, Франция, , 01:56 — REGNUM Во Франции в департаменте Верхняя Савойя родственники 63-летнего мужчины, умершего в марте от «множественного тромбоза» после первой инъекции вакцины AstraZeneca, подали в суд за «непредумышленное убийство». Об этом 6 апреля сообщает Le Parisien.

«Жалоба была подана мне в срочном порядке 6 апреля утром», — подтверждает Вероник Денизо, адвокат прокуратуры Анси.

7 марта 63-летний Жоэль Кроше получил первую дозу AstraZeneca во время массовой вакцинации в Анси. «Через 30 минут после инъекции он почувствовал сильную боль в суставах, а затем проблемы с дыханием», — рассказывает его брат Жан-Люк. На следующий день мужчина посетил своего врача, который назначил ему лечение. Неделю спустя состояние здоровья Жоэля Кроше внезапно ухудшилось. Через десять дней после инъекции он был госпитализирован и 18 марта он скончался.

По словам брата скончавшегося, вскрытие выявило «несколько случаев тромбозов в почках, печени и в мозгу».

«Все, чего мы хотим, это иметь полное представление о причинах смерти моего брата. Цель этой жалобы — пролить свет на проблему», — добавил он.

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