Тулуза, Франция, , 17:09 — REGNUM В Тулузе 38-летняя француженка, работавшая социальным работником, умерла вскоре после того, как получила первую дозу вакцины AstraZeneca. Об этом 2 апреля сообщает France Blue Occitanie.

Скончавшаяся была социальным работником в Медико-образовательном институте, где и была вакцинирована незадолго до приостановления использования вакцины AstraZeneca во Франции в середине марта. По данным ее семьи, до этого скончавшаяся не испытывала проблемами со здоровьем. Вскоре после вакцинации состояние ее здоровья ухудшилось. Она была госпитализирована в больницу Тулузы, где вскоре впала в кому, а затем умерла. Семья женщины 29 марта в Тулузе решила подать в суд за «непредумышленное убийство».

1,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca, введенных во Франции на момент 18 марта, привели к около «5,7 тыс. побочных эффектов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нанте скончался студент медицинского факультета после инъекции AstraZeneca.