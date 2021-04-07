Луганск, 7 апреля 2021, 11:50 — REGNUM На западной окраине Славяносербска произошёл взрыв. Об этом написал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 6 апреля в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что сработало неразорвавшееся взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий между ЛНР и Украиной.
Пресс-служба МЧС ЛНР опубликовала несколько иную информацию:
Второй юноша был госпитализирован в состоянии средней тяжести в Луганскую районную детскую клиническую больницу.
Правоохранители проводят расследование по факту происшествия.
Напомним, ранее на берегу реки Северский Донец в районе населённого пункта Николаевка житель ЛНР получил осколочные ранения при взрыве устройства, сброшенного боевиками ВСУ с беспилотника.
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