Британия ввела санкции против холдинга USM, членов семей Керимова и Евтушенкова

Лондон, , 10:58 — REGNUM Правительство Великобритании добавило 11 новых позиций в санкционный список против России. Соответствующая информация приведена на сайте британских властей.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, рестрикции были введены в отношении супруги украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, супруги бизнесмена Владимира Евтушенкова Натальи и его детей Феликса и Татьяны.

Кроме того, дочери сенатора Сулеймана Керимова Гульнаре запретили въезд в страну и оказание трастовых услуг, а также пообещали заморозить активы в случае их обнаружения.

Правительство Соединённого Королевства также внесло в чёрный список российскую компанию USM Holdings Limited, основателем которой является предприниматель Алишер Усманов.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении антироссийских санкций, под новые ограничения попадут 14 физических и 34 юридических лица. Санкции вводятся против нескольких организаций, которые, по версии канадских властей, связаны с ЧВК «Вагнер», а также против ряда компаний, связанных с финансовым сектором Белоруссии.