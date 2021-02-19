Киев, 19 февраля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Власти Украины ввели санкции против народного депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких лиц, граждан Украины и России.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом заявил вечером 19 февраля секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам силовика, санкции вводятся сроком на три года, на все имущество, которое официально принадлежит Медведчуку и Марченко.

Данилов также заявил, что Служба безопасности Украины ведет уголовное производство по статье «финансирование терроризма», и именно в соответствии с этой статьей к Медведчуку и Марченко применены санкции.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля власти Украины ввели санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, что привело к блокированию трех крупнейших оппозиционных телеканалов, которые принадлежат парламентарию.