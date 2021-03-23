Нур-Султан, , 09:58 — REGNUM Россия поставит в Казахстан дополнительную партию вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе казахстанского правительства.

Соответствующая договоренность достигнута 22 марта на встрече премьер-министров Казахстана и России Аскара Мамина и Михаила Мишустина. Объем дополнительной партии составит 4 млн доз.

Собеседники также обсудили проведение XVII форма межрегионального сотрудничества в Кокчетаве. Стороны также отметили необходимость активизации работы по разработке и подписанию комплексной программы экономического сотрудничества до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прибыл в Москву. Он встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, гендиректором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, и другими госслужащими.

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