Белгород, 22 мая, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Военные ВСУ за прошедшие сутки более 70 раз обстреляли территорию Белгородской области, написал 22 мая глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, Волоконовский район был обстрелян 31 раз. Хутор Старый попал и под минометный обстрел, и под обстрел из ствольной артиллерии, всего было выпущено 28 снарядов.

В селе Тишанка двумя снарядами ВСУ был повреждён офис семейного врача, ещё одним снарядом из миномёта была повреждена линия электропередачи рядом с хутором Шаховка. В результате никто не пострадал.

В Грайворонском городском округе село Головчино дважды попало под обстрел. Взрывные устройства были сброшены с квадракоптеров на здание администрации сельского поселения и на линию электропередачи, пострадавших нет.

Шебекинский городской округ за сутки был обстрелян ВСУ 38 раз. Хутор Марьино дважды попал под миномётный обстрел. Село Новая Таволжанка было обстреляно из миномётов и артиллерии, было выпущено восемь снарядов.

Также под миномётный обстрел попал таможенный пункт пропуска в Шебекино, всего прилетело девять снарядов. Еще 19 миномётных снарядов прилетело в село Середа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале ежедневных публикаций об обстрелах региона украинскими войсками.

Он пояснил, что принял такое решение из-за участившейся в Сети публикации непроверенной информации об обстрелах. Глава региона также отметил, что только за одну последнюю неделю встретил множество «вбросов и про танки, и про ДРГ», поэтому теперь будет ежедневно публиковать полный список по обстрелам региона за прошедшие сутки.