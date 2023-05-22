Белгород, 22 мая, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Грайвороновского района Белгородской области. Об этом 22 мая сообщает Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Прямо сейчас идёт массированный обстрел Грайвороновского района Белгородской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ стреляют по сёлам Новостроевка-Первая, Безымено, Козинка, Глотово, Доброе и Головчино. По предварительным данным, один мирный житель погиб.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки обстреляли территорию региона более 70 раз. В частности, Волоконовский район был обстрелян 31 раз. Шебекинский городской округ за сутки был обстрелян ВСУ 38 раз. В Грайворонском городском округе село Головчино дважды попало под обстрел.

Также под миномётный обстрел попал таможенный пункт пропуска в Шебекино, всего прилетело девять снарядов. Еще 19 миномётных снарядов прилетело в село Середа.