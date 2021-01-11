Вашингтон, 11 января, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Провал устроенного президентом США Дональдом Трампом путча поспособствует восстановлению мягкой силы, пишет американский политологДжозеф Най в статье, вышедшей 9 января в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Годы правления Трампа не были благосклонны к американской мягкой силе — нашей способности влиять на других посредством привлекательности, а не с помощью принуждения или платы», — заявил аналитик.

По его словам, уже в 2017 году опросы общественного мнения демонстрировали ослабление привлекательности США в глазах граждан других стран. Эту тенденцию обострила та некомпетентность, с которой нынешняя администрация встретила пандемию коронавирусной инфекции. Настоящий же удар по образу США был нанесен в результате недавней попытки сторонников Трампа захватить здание Конгресса в Вашингтоне.

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«Наши союзники и другие страны были шокированы. Сможет ли наша мягкая сила оправиться от этих ударов?» — задается вопросом Най.

В прошлом, продолжает американский аналитик, у США неоднократно были проблемы по части их образа: в 1960-х годах американские города сотрясали акции за расовое равенство и протесты против войны во Вьетнаме, в университетах и правительственных зданиях взрывались бомбы, от действий национальной гвардии погибли студенты в Государственном университете Кента, были убиты Мартин Лютер Кинг и Роберт Кеннеди.

«Тем не менее в течение десяти лет Конгресс провел ряд реформ, и благодаря честности Джеральда Форда, политике Джимми Картера в области прав человека и оптимизму Рональда Рейгана нашу привлекательность удалось восстановить», — продолжил американский эксперт.

Най обращает внимание на то, чтобы мягкая сила страны слагается из трех составляющих: ее культуры, ее политических ценностей, таких как демократия и права человека, и стратегии. То, как власти ведут себя внутри страны (например, защищает свободную прессу и право на протест), в международных организациях (консультации с другими и многосторонность) и во внешней политике (содействие развитию и правам человека) может служить примером для других.

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Благодаря специфическому характеру мягкой силы она, в отличие от инструментов так называемой жесткой силы, которая включает в себя вооружение силы, по большей части воспринимается отдельно от властей и привлекает людей к США, несмотря на политику. Голливудские фильмы, в которых демонстрируются независимые женщины или заявляющие о своем протесте меньшинства, могут привлечь внимание других. То же самое можно сказать и о «разнообразной и свободной прессе» в США, а также с благотворительной работой американских фондов и свободой исследований в американских университетах. Фирмы, университеты, фонды, церкви и протестные движения сами развивают мягкую силу, которая может укрепить положительный образ США в глазах других.

«Наши мирные протесты действительно могут генерировать мягкую силу», — подчеркнул Най.

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«Конечно, толпа в Капитолии была далека от мирной и являлась тревожной иллюстрацией того, как Трамп усугубил политическую поляризацию. Но это не был переворот. Напротив, центр выдержал, институты работали, и подтверждение избрания Джо Байдена состоялось», — добавил он.

Несмотря на урон, нанесенный Трампом американской демократии, оплакивать ее преждевременную смерть пока рано: прошедшие выборы продемонстрировали готовность многих избирателей к активным действиям для лишения власти демагога и большого числа законодателей защищать установленные процедуры. Это не значит, что с американской демократией всё в порядке. Трамп разрушил ряд демократических норм, которые необходимо восстановить. Поляризация сохраняется, и значительная часть электоральной базы Трампа верит его лжи о фальсификации выборов, а не свидетельствам судов. Восемь сенаторов и более ста представителей проявили трусость или политический оппортунизм в этом вопросе. Социальные сети, чьи бизнес-модели по-прежнему основаны на алгоритмах, извлекающих выгоду из экстремизма, только сейчас начинают реагировать на манипуляции своими средствами со стороны теоретиков заговора.

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«6 января 2021 года может оказаться днем позора, как 7 декабря 1941 года, но этот день также может войти в историю как поворотный момент, когда трампизм достиг своего пика, и некоторые политики начали брать на себя ответственность за последствия своей риторики. До сих пор голос Джо Байдена был успокаивающим», — отметил Най.

«Хотя еще слишком рано уверенным, что он сможет обуздать пандемию, оживить экономику и обеспечить политический центр, который ослабит поляризацию, мы, возможно, станем свидетелями конца, а не начала опасного политического периода. Если так, то американская стойкость снова приведет к восстановлению нашей мягкой силы», — заключил он.

Напомним, Най является одним из идеологов применения мягкой силы для продвижения национальных интересов США за рубежом. В начале 2000-х годов он, формулируя суть этого подхода, отмечал, что цель мягкой силы состоит в том, чтобы заставить объект доминирования захотеть того же, что и доминирующая держава. Для этого необходимо, чтобы в странах — объектах доминирования США широкие массы людей стремились, в частности, к обширному потреблению материальных благ, для появления которых существующие в этих государствах политические системы нужно преобразовать в неолиберальные.