Остин, США, , 13:51 — REGNUM Российский футболист, выступающий за американский клуб «Остин Боулд», Валерий Сарамутин был отстранён от матчей после того, как отказался встать на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Об этом 23 ноября сообщает «Спорт-экспресс».

»Я не встал на колени, и у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над поведением. Президент клуба убеждал: «Пойми, это проявление уважения». А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», — сказал Сарамутин.

Он также сообщил, что после этого инцидента перестал попадать в заявку команды, а через несколько месяцев стал выходить на поле только на замену.

Сарамутин родился в США, но начинал карьеру в России. Он выступал за московское и петербургское «Динамо», а также за «Велес». В Техас он перебрался в начале 2019 года. Кроме того, он провёл 10 матчей в составе юношеской сборной России (до 17 лет).

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