Уже вторую неделю в США продолжаются массовые протестные акции и уличные беспорядки, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Постепенно волнения охватили множество городов США, в том числе столицу страны. Зачастую они сопровождаются погромами, грабежами магазинов, поджогами зданий. В ряд городов уже введена Национальная гвардия, объявлен комендантский час. Однако пока это не помогло остановить беспорядки. На этом фоне в США продолжается и обостряется предвыборная кампания.

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