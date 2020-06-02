Николь Русселл, журналист новостного агентства Sputnik в Вашингтоне, была обстреляна полицией США во время освещения акций протеста. Она получила ранения от резиновых пуль, несмотря на то, что предъявила журналистские документы.
Ресторан «Пушкин» в американском Сан-Диего не сдался погромщикам
О том, как пришлось защищать ресторан русской кухни «Пушкин» от погромов в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США), рассказал его владелец Айк Газарян, передаёт 2 июня «Звезда».
В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер
Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел получила травмы при стрельбы по ней резиновыми пулями со стороны полиции, после предъявления пресс-карты.
Участник протестов в Лас-Вегасе скончался после стрельбы
В результате стрельбы сотрудников правоохранительных органов при попытке нападения на них протестующих против жестокого обращения полиции, начавшихся из-за смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда, скончался один из участников протестных акций в Лас-Вегасе (штат Невада).
Трамп своей политикой довел США до грани — New York Times
«Дональд Трамп вместо того, чтобы успокоить нацию, начал подливать масла в огонь, желая, по всей видимости, устроить гражданскую войну в стране. Иными словами, не преувеличением было бы сказать, что США, как все их знают, находятся на грани». Подробнее — в материале на сайте ИА REGNUM.
Депутат ГД: беспорядки в США должны получить оценку мирового сообщества
Расовые беспорядки в США должны получить оценку со стороны международного сообщества. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Депутат Госдумы советует Трампу не прятаться в бункере
В Госдуме советуют властям США прислушиваться к требованиям граждан, иначе беспорядки могут перерасти в гражданское противостояние, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.