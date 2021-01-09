Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Администрация социальной сети Twitter готова заблокировать любую учетную запись, если ей будет пользоваться президент США Дональд Трамп, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя компании.

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Он пояснил, что Twitter готова ограничить функции официальной учетной записи президента США, если с нее будет писать Трамп. Если же американский лидер попытается воспользоваться каким-нибудь другим аккаунтом для обращения к людям, он также будет заблокирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соцсеть Twitter навсегда заблокировала личную учетную запись президента США Дональда Трампа. Позднее американский лидер заявил, что соцсеть не заставить его замолчать. Он также заявил, что рассматривает возможность создания альтернативной площадки для высказывания собственного мнения.

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