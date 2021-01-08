Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Федеральное бюро расследований США объявило вознаграждение в $50 тысяч за помощь в поимке лиц, участвовавших в захвате здания Конгресса США 6 января 2021 года. Информацию об этом распространила пресс-служба ФБР.

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Напомним, что сторонники пока ещё действующего президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где обе палаты Конгресса утверждали итоги выборов главы государства. Заседание было сорвано и некоторое время Капитолий находился во власти протестующих, затем их оттуда вытеснили подоспевшие американские силовики.

После этого стали звучать призывы наказать тех, кто ворвался в Капитолий, многим из них может грозить до 10 лет лишения свободы. При этом в ходе столкновений погибли пять человек, в том числе один полицейский.

За информацию о тех, кто участвовал в захвате Капитолия ФБР предлагает вознаграждение в $50 тысяч.