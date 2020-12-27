Москва, 27 декабря, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в скором времени может сообщить, что он прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 27 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении», — заявил он.

Также пресс-секретарь напомнил, что глава Российского государства ранее сообщал о том, что он намерен поставить себе прививку от коронавируса.

«Он сказал, что он будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал уже завершения всех формальностей», — сказал Песков в ответ на вопрос о планах президента РФ пройти вакцинацию после того, как российский Минздрав дал разрешение использовать вакцину «Спутник V» для людей в возрасте старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал западные санкции против российско-германского трубопровода «Северный поток — 2» рейдерской атакой.