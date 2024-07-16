Вашингтон, 16 июля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Выбор сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии станет «катастрофой для Украины». Такое мнение газете Politico озвучил высокопоставленный чиновник одной из европейских стран.

Gage Skidmore Джей Ди Вэнс

Издание подчёркивает, что возможная победа Дональда Трампа на выборах уже создала панику, а в некоторых случаях и истерику в Европе.

«Это катастрофа для Украины», — сказал чиновник, добавив, что выбор Вэнса кандидатом вызвал дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации США поддержке Киева и главы режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, один из претендентов в кандидаты на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что выбрал кандидатом в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса.

Вэнсу 39 лет, ранее служил в Корпусе морской пехоты США, закончил университет Огайо и Йельский университет. В 2016 году опубликовал мемуары, ставшие бестселлером. Женат, трое детей.

Сенатор из тех политиков, кто выступает за прекращение помощи вооружениями Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Считает, что Киев при любых мирных договоренностях будет вынужден пойти на территориальные уступки. Призывал палату представителей блокировать помощь ВСУ.

Вэнс оценил интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону как «потрясающее».

Украина должна получить нейтральный статус, а её границы нужно заморозить в их нынешнем состоянии. Такое мнение выразил 13 июня Джеймс Дэвид Вэнс.