Афины , 25 марта, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что по пути на остров Агатонисси в Эгейском море его вертолет преследовали несколько истребителей ВВС Турции, 25 марта передает агентство Reuters.

«Я имел честь быть принятым здесь, на Агатонисси, истребителями турецкой авиации. Они также хотели принять участие в нашем национальном празднике», — сообщил Ципрас, выступая на острове в честь годовщины революции 1821 года.

Ципрас отметил, что «глупые действия» турецких военных летчиков «не имеют смысла».

«Они тратят керосин и бензин… Мы всегда будем здесь, чтобы защищать нашу территориальную целостность», — заявил Ципрас.

Премьер-министр Греции призвал собравшихся «защищать права и суверенитет» страны — «так, как научили нас наши предки», герои национально-освободительной борьбы против Османской империи.

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