Рязань, , 08:11 — REGNUM По уточнённым данным, в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Скопинском районе Рязанской области погибли четыре человека. Ранее сообщалось о трёх жертвах ДТП. Об этом 25 декабря сообщили в УМВД России по региону.

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«В результате ДТП четыре человека, включая водителя, скончались на месте. Получили травмы 11 человек, им оказывается медицинская помощь», — сообщили ИА REGNUM в правоохранительном ведомстве.

Также известно, что среди пострадавших — пятеро детей.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и руководители УМВД России по Рязанской области. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария в Скопинском районе Рязанской области с участием пассажирского рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва — Волгоград, произошла около 03:00 25 декабря. На 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий», недалеко от села Высокое 32-летний водитель автобуса, житель Волгоградской области, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого транспортное средство опрокинулось.

Всего в автобусе находились 26 человек.