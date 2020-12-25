Рязань, , 05:37 — REGNUM Пассажирский автобус опрокинулся на трассе под Рязанью, сообщает пресс-служба управления МВД России по Рязанской области.

Сообщается, что ДТП произошло на 247-м километре автодороги Р-22. В результате аварии погибли четыре человека, включая водителя. Еще четверо получили различные травмы и были госпитализированы.

«Среди пострадавших один ребенок», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Красноярске. В результате ДТП пострадали 16 человек.