Рязань, , 08:24 — REGNUM По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области, участником которого стал пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Волгоград, стало то, что водитель транспортного средства уснул за рулём. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Греков.

По его словам, в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего. Однако точную причину предстоит установить следствию.

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«Но, по предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулём. Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии», — сказал Греков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в 03:00 в Скопинском районе Рязанской области съехал в кювет и опрокинулся пассажирский рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Волгоград. Авария произошла на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий», недалеко от села Высокое. За рулём автобуса был 32-летний житель Волгоградской области.

Всего в автобусе находились 26 человек — два водителя и 24 пассажира. По последним данным, четверо из них погибли, ещё 11 человек доставлены в больницу.