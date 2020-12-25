Рязань, , 07:01 — REGNUM В результате опрокидывания на трассе под Рязанью пассажирского автобуса, следующего по маршруту Москва — Волгоград, пострадали 12 человек и три человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Уточняется, что среди пострадавших трое детей, один из которых доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. В реанимацию были помещены три человека — два взрослых и ребёнок. Всего в перевернувшемся автобусе находились 26 человек.

Напомним, что по предварительной информации в результате ДТП, произошедшего на 247-м километре автодороги Р-22, погибли три человека. Ещё четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным ведомства, на ликвидацию последствий аварии выезжали 13 автомобилей, 32 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, при опрокидывании пассажирского автобуса на трассе под Рязанью погибли три человека, включая водителя.

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