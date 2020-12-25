Рязань, , 08:35 — REGNUM Пассажиры рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва — Волгоград, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии недалеко от села Высокое в Рязанской области, госпитализированы в скопинскую центральную районную больницу. Об этом ИА REGNUM 25 декабря сообщили в оперативной группе регионального правительства.

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Уточняется, что три человека находятся в реанимации, один из которых в очень тяжёлом состоянии.

«Состояние восьми человек врачи оценивают как лёгкой и средней степени тяжести», — добавили в опергруппе.

По данным единой дежурной службы спасения, среди получивших травмы по время аварии — пятеро детей. Они доставлены в Скопинский ММЦ. Двое несовершеннолетних находятся в тяжёлом состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Волгоград, в котором находилось 24 пассажира и два водителя, перевернулся на 247-м километре федеральной трассы Р-22 25 декабря примерно в три часа утра.

В результате аварии четыре человека погибли, в том числе водитель, 11 пострадали. На месте трагедии работают специальные службы.