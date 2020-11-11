9 ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин направил на утверждение Госдумы кандидатуры на посты глав пяти министерств, а также на пост вице-премьера. Утверждение впервые пройдет по нормам нового закона о правительстве. В нижней палате парламента проходят консультации, после чего вопрос будет вынесен на пленарное заседание Госдумы. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

13:24 09.11.2020 Ранее стало известно, что 9 ноября президент России Владимир Путин планирует отправить в отставку глав сразу нескольких федеральных министерств. Читайте также: Названы вероятные преемники глав четырёх министерств РФ

13:25 09.11.2020 Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Минтранса РФ Евгения Дитриха. Читайте также: Путин отправил в отставку главу Минтранса РФ Дитриха

13:26 09.11.2020 Минэнерго РФ поддерживает развитие атомной отрасли в России. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике. «Я занимался в том числе и вопросами развития атомной энергетики в гражданской части. Мы поддерживаем развитие атомной отрасли», — сказал Новак. Подробности в материале: Новак заявил о поддержке развития атомной отрасли

13:26 09.11.2020 Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. Читайте также: Путин отправил в отставку главу Минприроды РФ Кобылкина

13:27 09.11.2020 Владимир Якушев возвращается из Москвы на Урал. Теперь он будет полпредом президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе. Читайте также: Владимир Якушев возвращается на Урал в качестве полпреда: биография

13:27 09.11.2020 Кандидат на пост главы Минприроды Александр Козлов заявил о необходимости выстроить баланс между добычей природных ресурсов и экологией, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. Читайте подробнее: Козлов рассказал видении добычи природным ресурсов и экологии

13:29 09.11.2020 Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, в соответствии с которым премьер-министр вносит кандидатуры членов правительства в нижнюю палату парламента. Читайте также: Мишустин предложил назначить Новака вице-премьером РФ

13:31 09.11.2020 9 ноября на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин объявил о том, что внёс в Государственную думу РФ кандидатуры на должности в правительстве России. Читайте также: Мишустин назвал кандидатов на должности министров

13:31 09.11.2020 Михаил Мишустин. government.ru

13:33 09.11.2020 Основные показатели программы по реализации использования газомоторного топлива будут выполнены. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике. «Правительством принята дорожная карта по реализации использования газомоторного топлива. Если говорить об основных показателях программы, то они будут выполнены. Мы в 2020 году выйдем на 1,1 млрд метров кубических газа. Это одна из важнейших задач», — сказал Новак. Читайте также: Новак намерен ускорить принятие программы по малотоннажному СПГ

13:35 09.11.2020 В Министерстве строительства и ЖКХ удалось добиться прогресса в вопросе оплаты строителей. Об этом 9 ноября заявил кандидат на пост главы Минстроя Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета Госдумы. Читайте также: Файзуллин рассказал о текущей ситуации со справедливой оплатой строителей

13:35 09.11.2020 В России планируется газификация населения на уровне охвата в 83,5%. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике. «У нас достаточно высокий уровень газификации в стране, порядка 70%, но поставлены задачи по увеличению охвата. По нашей методике, мы должны выйти примерно на уровень 83,5%. Мы подготовили концепцию и дорожную карту ускорения газификации страны», — сказал Новак. Подробности в материале: Новак заявил о планах газифицировать страну на 83,5%

13:39 09.11.2020 Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») просила кандидата на пост главы Минприроды Александра Козлова обратить внимание на проблему утилизации масок на фоне пандемии коронавируса, а также на сложности с «мусорной реформой», передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. Читайте подробнее: В Госдуме Козлова просят решить проблему мусора и утилизации масок

13:39 09.11.2020 В настоящее время в Министерстве строительства и ЖКХ России разработана система отслеживания рисков по вводу объектов в эксплуатацию. Об этом 9 ноября заявил кандидат на пост главы Минстроя Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета Госдумы. Читайте подробнее: «Мы видим, где есть риски по вводу объектов в эксплуатацию» — Файзуллин

13:43 09.11.2020 Парламентарии могут уже на заседании 10 ноября утвердить новых министров. Читайте также: Комитеты Госдумы обсудят кандидатуры на посты глав министерств

13:44 09.11.2020 На должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики предложена кандидатура гендиректора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова. Читайте также: Мишустин предложил кандидатуру Чекункова на пост министра

13:45 09.11.2020 Кандидатом на должность министра энергетики РФ стал глава «Русгидро» Николай Шульгинов. Читайте также: Мишустин предложил кандидатуру на пост министра энергетики

13:45 09.11.2020 Строительные нормы и правила в России подлежат серьёзной реформе. Об этом 9 ноября заявил кандидат на пост главы Минстроя Ирек Файзуллин на заседании профильного комитета Госдумы. Читайте подробнее: Файзуллин пообещал упростить СНИПы без снижения уровня безопасности

13:46 09.11.2020 Российские власти мониторят ситуацию с компаниями, в том числе входящими в список системообразующих. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике. «Наши компании максимально стараются работать со своими нефтесервисными подрядными организациями. Мы эту ситуацию мониторим, как и финансовое состояние. У нас есть список системообразующих компаний, куда вошли и нефтесервисные компании. В случае проблем мы сможем через правительственную комиссию [помочь]», — сказал Новак. Об этом: Новак напомнил о помощи системообразующим предприятиям

13:46 09.11.2020 Кандидатом на должность министра строительства и ЖКХ России стал Ирек Файзуллин. Читайте также: Мишустин предложил назначить главой Минстроя РФ Ирека Файзуллина

13:48 09.11.2020 Кандидатура главы Министерства по развитию дальнего Востока и Арктики Александра Козлова внесена на должность министра природных ресурсов и экологии. Читайте также: Мишустин предложил Козлова на должность главы Минприроды РФ

13:48 09.11.2020 Профильные комитеты Госдумы 9 ноября поддержали кандидатуру Ирека Файзуллина на пост главы Министерства строительства и ЖКХ России. Читайте подробнее: В Госдуме поддержали кандидатуру Файзуллина на пост главы Минстроя

13:49 09.11.2020 Перестановки в правительстве РФ связаны с ротацией кадров, а не с неисполнением поручений президента страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле объяснили перестановки в составе правительства

13:49 09.11.2020 Евгений Дитрих. kremlin.ru

13:55 09.11.2020 Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев предложен на пост главы Минтранса РФ вместо отправленного в отставку Евгения Дитриха. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Читайте также: Мишустин предложил заменить Дитриха главой «Аэрофлота»

13:56 09.11.2020 Отставка руководителей Минстроя, Минприроды и Минтранса РФ — это старт реорганизации правительства России. Назначение главы Минстроя Владимира Якушева полномочным представителем президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе качественно поднимет уровень института полпредства в стране, считает политолог, директор Фонда «Региональная политика», член Общественной палаты РоссииЕвгений Забродин. Читайте также: Политолог о назначении Якушева полпредом: «Можно только приветствовать»

13:57 09.11.2020 В России имеется ряд регионов, которым необходимы финансовые вливания в газовый комплекс. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы РФ по энергетике. «У нас есть регионы, требующие существенных вливаний в газовом комплексе. Это Дагестан, Чечня и Ингушетия», — сказал Новак. Об этом: Новак рассказал о регионах, требующих развития газового комплекса

13:58 09.11.2020 Программа реновации затягивается из-за инфраструктурных проблем, на которые Минстрой России должен обратить внимание. Об этом 9 ноября заявил депутат Павел Федяев («Единая Россия») во время рассмотрения кандидатуры Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя на заседании профильного комитета Госдумы. Читайте также: У Файзуллина попросили содействия для ускорения реновации

13:59 09.11.2020 Новый уральский полпред Владимир Якушев отметил, что знает Уральский федеральный округ и неплохо разбирается в имеющейся там проблематике. Читайте также: Якушев назвал свои задачи на посту уральского полпреда

14:01 09.11.2020 Кандидат на пост главы Минприроды Александр Козлов рассказал о подготовке проектов и особенностях принятия решений, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. Об этом: Козлов рассказал о своих методах принятия решений

14:02 09.11.2020 Комитет Госдумы РФ по энергетике поддержал назначение главы Минэнерго РФ Александра Новака на пост заместителя председателя правительства страны. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета. Решение было принято единогласно. Подробности в материале: Комитет Госдумы поддержал назначение Новака на пост вице-премьера

14:04 09.11.2020 Программа мер по поддержке участников долевого строительства требует дополнительного финансирования. Об этом 9 ноября заявил первый зампред комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов при рассмотрении кандидатуры на пост главы Минстроя Ирека Файзуллина на заседании профильного комитета Госдумы. Об этом: Файзуллину указали на нехватку средств для поддержки обманутых дольщиков

14:13 09.11.2020 Александр Козлов. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:17 09.11.2020 Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») ожидает от кандидата на пост главы Минприроды Александра Козлова работы в продолжении «мусорной реформы». Об этом: В Госдуме ожидают от Козлова динамики по «мусорной реформе»

14:19 09.11.2020 Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил президиуму генерального совета партии кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета Единой России.

14:25 09.11.2020 Дмитрий Кобылкин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:28 09.11.2020 В России существуют достаточные ресурсы для обновления дорожно-транспортной сети в стране. Об этом 9 ноября заявил кандидат на пост главы Минтранса Виталий Савельев на заседании профильного комитета Госдумы. Подробности в материале: Савельев доволен объёмом финансирования дорожного строительства в России

14:32 09.11.2020 Комитет Госдумы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока поддержал назначение Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития РФ. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комитета. Решение было принято единогласно. Читайте подробнее: Комитет ГД одобрил назначение Чекункова на пост главы Минвостокразвити

14:36 09.11.2020 Количество федеральных дорог в России должно быть увеличено в два раза. Об этом 9 ноября заявил кандидат на пост главы Минтранса Виталий Савельев на заседании профильного комитета Госдумы. Подробности в материале: В России должно быть в два раза больше федеральных дорог — Савельев

14:39 09.11.2020 Профильные комитеты Госдумы 9 ноября поддержали кандидатуру Виталия Савельевана пост главы Министерства транспорта России. Читайте также: Комитеты Госдумы поддержали кандидатуру Савельева на пост главы Минтранса

14:40 09.11.2020 Комитет Госдумы по природным ресурсам поддержал кандидатуру на пост главы Минприроды Александра Козлова, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. Подробности в материале: Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Козлова

14:40 09.11.2020 Назначенный полномочным представителем президента в УрФО Владимир Якушев верно определил проблемы регионов, входящих в округ. Об этом заявил политолог Дмитрий Орлов. После своего назначения Якушев выпустил видеообращение, в котором обозначил два главных вызова для субъектов УрФО: пандемия COVID-19 и падение доходов в регионах. «Это точная диагностика. У полпредства достаточно широкий инструментарий влияния на политику субъектов, входящих в УРФО, от элементов индикативного планирования до прямых директив главам регионов. Я думаю, Якушев сможет его вполне эффективно использовать», — сказал Орлов. Эксперт считает, что назначение Якушева — это «весьма адекватное решение». «Он опытный политик, показавший значительную эффективность именно в работе на Урале», — отметил политолог. Кроме того, новый полпред до этого был федеральным министром и губернатором Тюменской области. «Это уникальный сплав компетенций», — добавил Орлов. Читайте также: Новый полпред в УрФО поставил верный диагноз уральским регионам — мнение

15:03 09.11.2020 Блестящей карьеры желают бывшему министру энергетики РФ Александру Новаку коллеги по ОПЕК+. Об этом заявил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо, выступая 9 ноября на нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби. «Мы очень гордимся им, и мы уверены, что его карьерные перспективы будут такими же блестящими, как звёзды», — сказал Баркиндо. Подробности в материале: В ОПЕК+ Новаку пожелали «звёздных» перспектив

16:04 09.11.2020 Виталий Савельев. kremlin.ru

16:09 09.11.2020 Цены на нефть сегодня. 9 ноября, с самого открытия уверенно растут. А ко второй половине дня цена сорта Brent выросла на 2,7%, до $40,81 за баррель, в то время как цена WTI повышалась на 2,6%, до $38,58 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. В середине дня произошло важное событие — ряд перестановок в правительстве, среди которых предложение Александра Новака на пост вице-премьера. Также положительное влияние оказало предстоящее обсуждение в Госдуме нового кандидата на пост главы Минэнерго Николая Шульгина, возглавлявшего ранее энергокомпанию «РусГидро».

16:34 09.11.2020 В Госдуме началась встреча кандидатов в министры с депутатами фракции «Единая Россия». Приглашены зампреды Госдумы, первые замглавы руководителя фракции, председатели комитетов и их заместители — по списку, уточнили во фракции.

16:42 09.11.2020 В правительстве России 9 ноября произошел целый ряд перестановок, что может ознаменовать начало осеннего кадрового «сезона», за которым может последовать губернаторопад. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв. «Страна мобилизуется в ситуации со второй волной короновируса и перед большим предвыборным сезоном. Впереди старт кампании в Госдуму и ряда региональных кампаний, которые пройдут в новой реальности, где будет и электронное голосование, и голосование по почте. Самое главное здесь — явка. Новая Госдума должна подтвердить свою легитимность. Ну, а для хорошей явки нужна хорошая социальная ситуация, которая может быть обеспечена реализацией ключевых нацпроектов — строительство и городская среда, экология и другие», — сказал эксперт. Он не исключает того, что осенний кадровый «сезон» продолжится и ознаменуется отставками в губернаторском корпусе, особенно в тех регионах, где есть проблемы с эпидемиологической ситуацией и с реализацией нацпроектов. Читайте подробнее: За переменами в правительстве РФ может последовать губернаторопад: мнение

17:10 09.11.2020 Процедура назначения министров в соответствии с порядком, определённым новой Конституцией, должна быть лучше проработана. Об этом 9 ноября заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после рассмотрения кандидатов на посты глав министерств в Госдуме. Об этом: «Делается впопыхах»: Зюганов недоволен процедурой назначения министров

17:21 09.11.2020 В связи с эпидемией коронавируса и сложной внешнеполитической ситуацией в России возникла необходимость в кадровых переменах в правительстве. Об этом 9 ноября заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после рассмотрения кандидатов на посты глав министерств в Госдуме. Об этом: В России «в срочном порядке ремонтировать правительство» — Зюганов

17:23 09.11.2020 Федеральная власть пытается укрепить свои рейтинги через повышение аппаратного веса премьера Михаила Мишустина. Об этом ИА REGNUM заявил ставропольский политолог Сергей Кулагин. Читайте подробнее: Власть укрепляется через повышение аппаратного веса Мишустина

17:27 09.11.2020 Кандидаты на на посты глав министерств хорошо ориентируются в тех проблемах, которые им предстоит в ближайшее время решать. Об этом 9 ноября заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после рассмотрения кандидатов на посты глав министерств в Госдуме. Читайте также: «Шаг в правильном направлении» — Зюганов о перестановках в правительстве

17:31 09.11.2020 Фракция КПРФ воздержится от голосования по новым кандидатурам на пост главы министерств, сообщили во фракции по итогам консультаций, которые прошли в Госдуме.

17:34 09.11.2020 Кадровые перестановки в правительстве дают надежду на более радикальные изменения в будущем. Об этом 9 ноября заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов после рассмотрения кандидатов на посты глав министерств в Госдуме. Подробности в материале: Зюганов: обновление правительства даёт шанс на «поворот к трудовому народу»

17:38 09.11.2020 Отставки в правительстве России прогнозировались давно, они не связаны с кардинальным изменением политики, скорее, это следствие аппаратных игр. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко. Подробности в материале: Аппаратная борьба обостряется: о перестановках в правительстве России

17:44 09.11.2020 Совет Думы решил на пленарном заседании10 ноября рассмотреть внесенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности вице-премьера и министров Российской Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом: Володин рассказал об обсуждении кандидатов на пост глав министерств

17:55 09.11.2020 Фракция «Единой России» в Госдуме приняла решение поддержать кандидатов на посты глав пяти министерств и вице-премьера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября сообщили во фракции. Читайте также: «Единая Россия» поддержит назначение новых министров

17:57 09.11.2020 Началась встреча кандидатов на министерские посты с депутатами фракции ЛДПР в Госдуме. «Тысяча лет ушла на то, чтобы прийти к тому, чтобы парламент в России начал утверждать глав ведомств», — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ТГ-канале.

18:13 09.11.2020 Поддержка «Единой Россией» кандидатов на посты министров означает аванс, во фракции ожидают серьезной работы министров с депутатами и регионами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов. Читайте подробнее: «Единая Россия» дает «серьезный аванс» кандидатам в министры

19:07 09.11.2020 ЛДПР намерена поддержать четырех кандидатов на руководящие должности в министерства, при голосовании по двум кандидатам депутаты фракции воздержатся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский. Подробности в материале: ЛДПР поддержит четырех кандидатов на пост глав министерств

19:16 09.11.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил исключить депутатов от КПРФ из процедуры по утверждению министров, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. Читайте также: Жириновский предложил запретить КПРФ утверждать министров

20:32 09.11.2020 Распоряжение о назначении врио главы Минтранса РФ Александра Нерадько подписал 9 ноября российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства. Об этом: Александр Нерадько назначен врио главы Минтранса РФ

20:49 09.11.2020 Распоряжение о назначении врио главы Минприроды РФ Светланы Радченко подписал 9 ноября российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства. Читайте подробнее: Мишустин назначил врио главы Минприроды РФ

20:56 09.11.2020 Распоряжение о назначении врио главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина подписал 9 ноября российский премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства. Подробности в материале: Назначен врио главы Минстроя РФ

21:03 09.11.2020 За время работы Владимира Якушева на посту главы Минстроя РФ многое удалось сделать для страны, написал 9 ноября российский вице-премьер Марат Хуснуллин в Facebook. Читайте также: Хуснуллин прокомментировал отставку главы Минстроя РФ

21:50 09.11.2020 Совместное заседание комитета по транспорту и строительству и комитета по жилищной политике и ЖКХ. duma.gov.ru

05:15 10.11.2020 Предложенная премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатура Алексея Чекункова на должность главы Минвостокразвития — достойная, и, по сути, новое место работы будет не слишком отличаться от предыдущего — Фонда развития Дальнего Востока, прокомментировал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов. Читайте также: Развитие Дальнего Востока крайне важное направление для России: эксперт

05:50 10.11.2020 Будущему министру природных ресурсов и экологии предстоит большая и ответственная работа, в том числе в регионах Дальнего Востока. Экологические катастрофы, лесные пожары, Арктическая зона, восполнение природных ресурсов — это неполный перечень первоочередных задач для нового главы министерства Александра Козлова. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил политолог Андрей Данилов, комментируя предложение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о новом назначении. Читайте подробнее: Новому главе Минприроды РФ Козлову будет сложно: эксперт

06:44 10.11.2020 Череда отставок федеральных министров, прокатившаяся 9 ноября 2020 года, для некоторых из них обернулась сразу же новым назначением. Владимир Якушев из строительного министра России трансформировался в полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. ИА REGNUM выяснило некоторые интересные детали о семье бывшего тюменского губернатора Якушева, для которого Урал — одна из хорошо знакомых территорий, а «диагноз» ей он уже поставил. Читайте подробнее: Уральский «диагноз»: факты о бывшем министре — новом полпреде Якушеве

07:58 10.11.2020 Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. duma.gov.ru

08:39 10.11.2020 Сегодня, 10 ноября, Госдума обсудит вопрос об утверждении пяти министров и одного заместителя главы правительства РФ, сообщает ИА REGNUM. Читайте также: Госдума готовится утвердить пять министров и вице-премьера

08:41 10.11.2020 Николай Шульгинов. duma.gov.ru

09:10 10.11.2020 «Став новым министром природных ресурсов и экологии, экс-министр развития Дальнего Востока и Арктики не может не обратить внимания на детище неустанного уничтожения развития — ТОР «Горный воздух». Петицию против расширения ТОР уже подписали более 63 тысяч человек. Не прекращаются акции и пикеты. Как будет решать проблему: так, как прикажут, или экологию начнет спасать?» — пишет телеграм-канал «Достоверно».

09:40 10.11.2020 «Показательное решение Михаила Мишустина: врио главы Минтранса назначен первый заместитель министра Александр Нерадько; врио главы Минстроя — первый заместитель министра Ирек Файзуллин; и только в Минприроды России исполнение обязанностей возложено на статс-секретаря Светлану Радченко. Уже сегодня ей предстоит собрать сотрудников ведомства для знакомства с новым министром — Александром Козловым. Тем же самым она занималась 2,5 года назад, когда вице-премьер Алексей Гордеев представлял коллективу Минприроды Дмитрия Кобылкина. И вот — вновь..» — пишет канал greenserpent.

10:09 10.11.2020 В Госдуме проходит встреча кандидатов в главы министерств с депутатами фракции «Справедливая Россия». Парламентарии определятся с голосованием по итогам консультаций.

10:34 10.11.2020 Кандидаты на должности глав Минстроя и Минприроды согласились с необходимостью разработки программы по переселению граждан из домов из-за подмыва рек, сообщил депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом: В России может появиться программа по расселению домов с правых берегов рек

10:40 10.11.2020 Владимир Якушев. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:13 10.11.2020 «Справедливая Россия» намерена поддержать четырех кандидатов, предложенных главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, по двум депутаты воздержатся при голосовании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Об этом: «Справедливая Россия» сомневается в Савельеве и Козлове

11:18 10.11.2020 Кадровые перестановки в российском правительстве могут повлиять на будущее угольной промышленности, пишет авторитетный сибирский канал buzoters_and_crows: «Министром природных ресурсов и экологии впервые в истории РФ станет угольщик: главный претендент на это кресло — Александр Козлов, который до прихода в политику руководил угольными предприятиями на Дальнем Востоке. В отличие от рафинированного Дмитрия Кобылкина Козлов вряд ли будет увлекаться идеями альтернативной энергетики. В вопросах добычи и транспортировки угля Козлов чувствует прежде всего экономику. Всё остальное, конечно, важно — но второстепенно, поэтому Минприроды теперь становится надёжным партнером угольной промышленности. Вряд ли поменяется отношение к угольной генерации у нового министра энергетики, учитывая, что Александр Новак остается куратором этого блока на посту вице-премьера. Кто бы ни пришел вместо Новака, энергетическая политика в РФ будет прежней: с плановым ростом объемов добычи и экспорта угля. Самая большая интрига — что же будет с транспортировкой чёрного золота».

11:45 10.11.2020 ЛДПР не поддержит кандидатуры на пост глав Минтранса и Минприроды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Читайте подробнее: ЛДПР не поддержит утверждение Савельева и Козлова

11:53 10.11.2020 Александр Козлов. duma.gov.ru

12:23 10.11.2020 Для утверждения кандидата на пост министра необходимо 226 голосов депутатов Госдумы.

12:26 10.11.2020 Дискуссию вызвала процедура обсуждения кандидатов в министры в ходе пленарного заседания. Вместе с тем утверждение — норма прямого действия, и она прописана в профильном законе. Однако Регламент Госдумы не содержит описания процедуры обсуждения.

12:41 10.11.2020 Работа нынешнего главы Минэнерго Александра Новака на посту вице-премьера будет затруднена. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Читайте подробнее: Экономист Делягин объяснил, почему Новаку будет тяжело на новом посту

12:44 10.11.2020 Соглашение ОПЕК+ — это главная неудача и главное достижение главы Минэнерго РФ Александра Новака. Об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом: Михаил Делягин назвал главное достижение и неудачу Александра Новака

12:48 10.11.2020 Газификация регионов будет оставаться одним из приоритетных направлений в нефтегазовой отрасли России. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: Новак назвал газификацию регионов России приоритетом в своей будущей работе

12:52 10.11.2020 В ближайшие годы особое внимание правительство России уделит развитию добычи энергоресурсов в регионах с пока ещё не освоенным потенциалом. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак на пленарном заседании Госдумы. Подробности в материале: Новак назвал наиболее перспективные по ресурсному потенциалу регионы

12:54 10.11.2020 Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов призвал Новака заниматься так называемой «зеленой энергетикой», больше внимания уделять возобновляемым источникам энергии. «Чтобы сохранить конкурентные преимущества отечественного ТЭКа и дальше занимать лидирующие позиции на мировом рынке, нужно развивать возобновляемую, так называемую «зеленую» энергетику. Благодаря работе министерства энергетики для этого созданы все предпосылки», — сказал Неверов.

12:55 10.11.2020 У России сохраняется колоссальный потенциал для экспансии на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак на пленарном заседании Госдумы. Читайте также: Россия займёт пятую часть мирового рынка СПГ — Новак

12:57 10.11.2020 России «не следует слепо следовать рекомендациям различных международных организаций и институтов, таких как ВТО, в части тарифной политики», считает глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Почему у нас тарифы должны быть как в Германии? Наши ресурсы — это наше конкурентное преимущество, и мы должны использовать его на благо наших граждан. Мы еще раз хотим, Александр Валентинович, обсудить все эти темы в ближайшее время», — сказал Неверов.

12:58 10.11.2020 Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Аннанских в ходе обсуждения кандидатуры Новака отметил его работу по сделкам ОПЕК+.

13:01 10.11.2020 Россия имеет возможность стать ведущим игроком на формирующемся рынке водородной энергетики. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: Россия может стать ведущим игроком на рынке водородной энергетики — Новак

13:09 10.11.2020 Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов призвал Александра Новака рассмотреть возможность отказаться от тарифообразования по формулам ВТО, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Читайте подробнее: В «Единой России» предложили отказаться от тарифов по ВТО

13:12 10.11.2020 Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин заявил, что фракция в целом удовлетворена разговором с Александром Козловым и рассчитывает на взаимодействие. При этом он выразил сожаление, что ранее при обсуждении поправок к Конституции не было поддержано предложение парламентариев о национализации добывающих компаний.

13:15 10.11.2020 Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия») в ходе дискуссии предупредила Козлова, что он приходит в самую лоббистскую, коррупционную сферу, и времени на раскачку не будет, в том числе по «мусорной реформе». «Сегодня самое важное — ваш опыт, но мы видим и запросы людей», — сказала Тимофеева, призвав к совместной донастройке законодательства.

13:17 10.11.2020 Реформа по ликвидации незаконных свалок и переходу к прозрачной системе обращения с отходами должна быть проанализирована на наличие ошибок в конкретном исполнении поставленных целей. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы. Об этом: Козлов предложил посмотреть на «стратегию и тактику» мусорной реформы

13:19 10.11.2020 Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия») обратил внимание Александра Козлова на провал программ по экологии, по программе «Байкал», по программе оздоровления Волги. «Государственная лесная политика ассоциируется с грабежом», — отметил парламентарий, указав на то, что через семь лет промышленных лесов в России не останется. Фракция воздержится от утверждения Козлова. «Хороший человек — не профессия», — подчеркнул Грешневиков, указав на отсутствие у кандидата биологического образования.

13:23 10.11.2020 Дотационным регионам нужно дать возможность извлекать большие доходы от сырья на собственной территории, поддерживая геологоразведочные работы в соответствующих субъектах РФ. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: Дотационным регионам нужно помочь с геологоразведочными работами — Козлов

13:27 10.11.2020 В России необходимо изменить работу в сфере выдачи лицензий на разработку полезным ископаемых. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы. Об этом: Мы должны перешагнуть уровень «просто приняли решение» — Козлов

13:31 10.11.2020 Сложившаяся практика переброски финансирования с направления на направление указывает на нездоровую ситуацию в отрасли. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы. Подробности в материале: Козлов начнёт «тотальную проверку» финансирования по нацпроекту «Экология»

13:33 10.11.2020 Депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ) призвал кандидата на пост главы Минтранса Виталия Савельева расширить сотрудничество с Никарагуа, ввести прямое авиасообщение со страной, первой признавшей независимость Южной Осетии и статус Крыма.

13:35 10.11.2020 Региональные министерства природы должны быть глубже вовлечены в федеральную повестку экологической политики. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минприроды Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: Козлов проверит, кто работает министрами природы в регионах России

13:36 10.11.2020 Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») в ходе дискуссии по кандидатуре Савельева на пост главы Минтранса отметил необходимость развития доступности каждого населенного пункта, сейчас 20 тыс. населенных пунктов — пока без регулярного транспортного сообщения. Он напомнил о развитии региональной авиации, использования водных внутренних путей и развитие высокоскоростного железнодрожного сообщения, а также указал на необходимость принятия закона о такси.

13:40 10.11.2020 Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин в ходе дискуссии расценил кандидатуру Савельева на пост главы Минтранса как намерение вытащить авиаперевозчиков из пике на фоне пандемии коронавируса. Он также призвал к импортозамещению в авиации.

13:41 10.11.2020 Транспортная отрасль является ключевой для экономического развития России. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минтранса Виталий Савельев на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: Савельев: транспорт — ключ для вхождения РФ в пятёрку экономик мира

13:47 10.11.2020 На ближайшие годы в России предстоит провести колоссальную работу по модернизации транспортной сети. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минтранса Виталий Савельев на пленарном заседании Госдумы. Подробности в материале: Развитие дорожной сети укрепит территоральную целостность России — Савельев

13:48 10.11.2020 Заседание Госдумы 10 ноября. duma.gov.ru

13:49 10.11.2020 Развитие речного транспорта позволит резко сократить себестоимость перевозок в России. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минтранса Виталий Савельев на пленарном заседании Госдумы. Об этом: Савельев призвал к развитию речного транспорта в России

13:51 10.11.2020 Депутат Госдумы Владимир Кашин (КПРФ) отметил уникальный опыт кандидата на пост главы Минстроя Ирека Файзуллина в строительстве в Татарии. При этом он обратил внимание на проблемы незавершенного строительства, обманутых дольщиков, износ ЖКХ.

13:52 10.11.2020 Россия должна встраиваться в крупные транспортные коридоры на территории Евразии. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минтранса Виталий Савельев на пленарном заседании Госдумы. Подробности в материале: Савельев заявил о приоритете по «встраиванию в транспортные коридоры»

13:54 10.11.2020 Депутат Госдумы Сергей Пахомов («Единая Россия») от имени фракции заявил о поддержке подходов Файзуллина к решению задач. При этом он обратил внимание на необходимость модернизации инфраструктурной сети, на развитие некоммерческого найма жилья.

13:57 10.11.2020 Депутат Госдумы от «Справедливой России» Галина Хованская в ходе дискуссии заявила, что поддержка фракцией Файзуллина — это аванс. «Не было ни одного слова сказано о переселении из аварийно-жилищного фонда», — отметила, в частности, парламентарий. Серьезнейшая проблема с капремонтом — ни слова сказано не было, указала депутат.

14:06 10.11.2020 Снижение ипотечных ставок должно сочетаться с грамотной работой по обеспечению необходимого предложения на рынке недвижимости. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минстроя Ирек Файзуллин на пленарном заседании Госдумы. Об этом: Нужно обеспечить предложение на фоне снижения ипотечных ставок — Файзуллин

14:10 10.11.2020 Председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) и Алексей Чекунков. duma.gov.ru

14:10 10.11.2020 Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов заявил о поддержке кандидатуры Чекункова на пост главы Минвостокразвития, хотя ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что депутаты воздержатся при утверждении.

14:11 10.11.2020 Финансирование на программы по созданию комфортной городской среды возрастут с 2021 года на 10 млрд рублей. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минстроя Ирек Файзуллин на пленарном заседании Госдумы. Об этом: Файзуллин: программу улучшения городской среды в регионах расширят

14:13 10.11.2020 Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Пивненко призвала Чекункова обратить внимание на качество жизни проживающих на Дальнем Востоке и Севере страны. Она надеется, что появится реальная программа развития Арктики, «а не тот блеф, который был в последнее время».

14:16 10.11.2020 «Справедливая Россия» невысоко оценивает работу предыдущего главы Минвостокразвития, заявил депутат Госдумы Федот Тумусов. «Нужны кардинальные меры, чтобы создать условия для жизни на Дальнем Востоке», — заявил депутат, сообщив о внесении в ближайшее время законопроекта о «дальневосточном капитале». По мнению фракции, Чекункова следует назначить не министром, а врио, и посмотреть на его успехи.

14:21 10.11.2020 Развитие Северного морского пути является магистральной темой, которая требует координации участников процесса на новом уровне. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минвостокразвития Алексей Чекунков на пленарном заседании Госдумы. Читайте также: Чекунков предложил создать единый центр по развитию Северного морского пути

14:30 10.11.2020 Депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ) призвал претендента на пост главы Минэнерго Шульгинова больше опекать атомную отрасль.

14:32 10.11.2020 Правительство подготовило новый законопроект, регулирующий инвестиции в отрасль электрогенерации. Об этом 10 ноября заявил кандидат на должность главы Минэнерго Николай Шульгинов на пленарном заседании Госдумы. Читайте подробнее: Шульгинов рассказал о новом законопроекте по объектам электрогенерации

14:34 10.11.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что в ходе дискуссии никто, в том числе журналисты, не понял, как будут голосовать фракции по кандидатам. «Нам дали больше полномочий открыть рот, но не принять решение», — подчеркнул Жириновский.

14:39 10.11.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил кандидату на пост Минстроя Файзуллину разобраться, почему ему отказали в предоставлении участка на строительство дома в Москве.

14:41 10.11.2020 Жириновский также указал Файзуллину на проблему строительства нового парламентского центра. «Обещают принять решение, возможно, в следующем году в сентябре. А если здание рухнет?», — заявил Жириновский, напомнив о пустотах в фундаменте здания нижней палаты парламента.

14:47 10.11.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предостерег от русского электрического майдана, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Читайте подробнее: Жириновский указал на риски русского электрического майдана

14:48 10.11.2020 В апреле прошлого года Олег Хорохордин одну из своих первых встреч в статусе врио главы Республики Алтай провел с министром энергетики Александром Новаком. «Высокие тарифы бьют не только по карманам местных жителей, у которых далеко не самые большие зарплаты в стране, но и душат малый бизнес. Мы рассматриваем возможности снижения тарифов, которые для предпринимателей и юридических лиц еще выше, чем для населения», — подчеркнул тогда он. В ответ Новак заявил, что Минэнерго готово рассмотреть различные варианты снижения тарифов на электроэнергию для потребителей Республики Алтай. Этот же вопрос обсуждался в ходе встречи Хорохордина с президентом Владимиром Путиным, а также во время визита Новака в Горно-Алтайск летом прошлого года. Кстати, накануне стало известно, что именно Александр Новак будет назначен на должность зампреда правительства РФ, курирующего в том числе вопросы энергетики, пишет gorno-altaisk.info.

14:49 10.11.2020 Александр Козлов на заседании Госдумы 10 ноября. duma.gov.ru

14:52 10.11.2020 Депутат Госдумы Антон Гетта («Единая Россия») заявил, что фракция поддержит кандидатуру Шульгинова на пост главы Минэнерго. При этом он обратил внимание на вызовы со стороны ряда зарубежных стран. Депутат также обратил внимание на трудности при подключении домовладений к газу. «Мы готовы принять законодательные меры, чтобы это для людей было бесплатно», — сказал он.

14:54 10.11.2020 Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Ананских считает, что новый министр энергетики должен сдерживать энерготарифы для населения, обеспечить полную газификацию населения, способствовать росту конкуренции на рынке.

14:55 10.11.2020 Принято решение об открытой процедуре голосования по кандидатам.

14:56 10.11.2020 Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на пост заместителя главы правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Читайте также: Госдума утвердила Новака на должность вице-премьера

14:58 10.11.2020 Госдума утвердила кандидатуру Александра Козлова на пост главы Минприроды, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Подробности в материале: Госдума утвердила Козлова на должность главы Минприроды

14:58 10.11.2020 Госдума. duma.gov.ru

14:59 10.11.2020 Госдума утвердила кандидатуру Виталия Савельева на пост главы Минтранса, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Читайте также: Госдума утвердила Савельева на должность главы Минтранса

15:00 10.11.2020 Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Об этом: Госдума утвердила Файзуллина на должность главы Минстроя

15:01 10.11.2020 Госдума утвердила кандидатуру Алексея Чекунова на пост главы Минвостокразвития, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Читайте подробнее: Госдума утвердила Чекункова на должность главы Минвостокразвития

15:02 10.11.2020 Госдума на пленарном заседании утвердила кандидатуру Николая Шульгинова на пост главы Минэнерго, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Подробности в материале: Госдума утвердила Шульгинова на должность главы Минэнерго

15:03 10.11.2020 Теперь вопрос будет рассматриваться президентом РФ, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

15:35 10.11.2020 В Госдуме ожидают от утвержденных министров и вице-премьера эффективной работы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Читайте также: Володин: Госдума взяла на себя ответственность за работу новых министров

15:39 10.11.2020 В правительстве необходимо проработать план действий, чтобы реализовать все наказы, которые были даны со стороны депутатов Госдумы в ходе рассмотрения кандидатов на должности министров. Об этом 10 ноября журналистам заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак после пленарном заседании Госдумы. Читайте также: Новак указал, с чего начнёт работу на новой должности вице-премьера

16:19 10.11.2020 Новая процедура утверждения Госдумой федеральных министров полезна для депутатов, работающих в своих округах. Об этом заявил ИА REGNUM депутат Госдумы от Марий Эл, заместитель председателя комитета по энергетике Сергей Казанков (КПРФ). Читайте подробнее: В Госдуме оценили процедуру утверждения федеральных министров

16:20 10.11.2020 Александр Новак. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:42 10.11.2020 Изменения, произошедшие в кадровом составе российского правительства, — результат очередной волны внутриэлитных договорённостей и усиление позиций Михаила Мишустина. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов. «Принесут ли перестановки существенные изменения? Думаю, нет. Объективные обстоятельства, диктуемые распространением коронавирусной инфекции, и непростая социально-экономическая ситуация имеют куда большее значение, чем субъективное влияние того или иного чиновника. В регионах, за редким исключением, тоже не ждут изменений», — отметил он. Читайте также: В России не ждут изменений от перестановок в правительстве — мнение

16:50 10.11.2020 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении утвержденных Госдумой кандидатов на должности министров и вице-премьера.

16:53 10.11.2020 Результаты голосования за назначение министром транспорта Виталия Савельева. Заседание Госдумы 10 ноября. duma.gov.ru

16:55 10.11.2020 Указ «О заместителе председателя правительства Российской Федерации» подписал 10 ноября президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля. Читайте также: Путин назначил Новака вице-премьером РФ

17:01 10.11.2020 Виталий Савельев назначен министром транспорта России, сообщили 10 ноября в пресс-службе Кремля. Об этом: Путин назначил министра транспорта России

17:07 10.11.2020 Российским министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал Ирек Файзуллин, сообщили 10 ноября в пресс-службе Кремля. Подробности в материале: Путин назначил Файзуллина главой Минстроя РФ

17:12 10.11.2020 Министром энергетики России назначен Николай Шульгинов, сообщили 10 ноября в пресс-службе Кремля. Подробности в материале: Путин назначил министра энергетики России

17:43 10.11.2020 Указ «О министре природных ресурсов и экологии Российской Федерации» подписал 10 ноября президент РФ Владимир Путин: «В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Козлова Александра Александровича министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности». Читайте подробнее: Путин назначил главу Минприроды РФ

17:49 10.11.2020 Российским министром по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Алексей Чекунков, сообщили 10 ноября в пресс-службе Кремля. Читайте также: Путин назначил министра по развитию Дальнего Востока и Арктики

18:06 10.11.2020 Ирек Файзуллин. duma.gov.ru

18:06 10.11.2020 Алексей Чекунов на заседании Госдумы 10 ноября. duma.gov.ru

18:07 10.11.2020 Александр Козлов на пленарном заседании Госдумы 10 ноября. duma.gov.ru

18:07 10.11.2020 Виталий Савельев на заседании Госдумы 10 ноября. duma.gov.ru

18:32 10.11.2020 Александр Новак на пленарном заседании Госдумы 10 ноября. duma.gov.ru

20:04 10.11.2020 С назначением Александра Новака вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина стало 10 заместителей председателя.

20:05 10.11.2020 Персональный состав правительства РФ

21:07 10.11.2020 Заседание Госдумы 10 ноября. duma.gov.ru.

22:09 10.11.2020 Подписанные президентом РФ указы о назначении утвержденных Госдумой кандидатов на должности министров и вице-премьера. Скриншот страницы kremlin.ru

22:55 10.11.2020 Министр транспорта Виталий Савельев. duma.gov.ru

08:07 Ирек Файзуллин на заседании Госдумы 10 ноября. duma.gov.ru

10:33 Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы 10 ноября. duma.gov.ru

11:36 В Госдуме возмущены новой формулой расчета МРОТ и требуют отставки главы Минтруда Антона Котякова, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября. Читайте подробнее: В Госдуме требуют отставки главы Минтруда

12:38 Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. duma.gov.ru

13:25 Игорь Артемьев, руководивший Федеральной антимонопольной службой России, назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщает 11 ноября пресс-служба правительства РФ. Новым главой ФАС назначен Максим Шаскольский, занимавший должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Читайте также: Мишустин назначил своим помощником главу ФАС Артемьева