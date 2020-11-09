Салехард, , 12:53 — REGNUM Отставка руководителей Минстроя, Минприроды и Минтранса РФ — это старт реорганизации правительства России. Назначение главы Минстроя Владимира Якушева полномочным представителем президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе качественно поднимет уровень института полпредства в стране, считает политолог, директор Фонда «Региональная политика», член Общественной палаты России Евгений Забродин.

Владимир Якушев Council.gov.ru

«Слухи о назначении Владимира Якушева на пост полномочного представителя президента в УФО муссировались с конца прошлой недели. Неожиданностью данное решение не стало. Примечательна скорее отставка целого блока министров — Владимира Якушева, Дмитрия Кобылкина и Евгения Дитриха. Здесь можно говорить о реорганизации самого правительства России. Что касается персоналий покинувших пост министров, то это эффективные управленцы, навыкам, умениям и опыту которых найдётся применение в государственной системе», — прокомментировал Евгений Забродин.

Назначение Владимира Якушева полпредом Уральского федерального округа можно только приветствовать, считает эксперт.

«Владимир Якушев долгое время был губернатором Тюменской области. Это человек, который не понаслышке знает проблемы каждого уральского региона. Реализация национальных проектов под его кураторством по определению будет более эффективной и целостной по охвату, чем сейчас, потому что Уральскому федеральному округу достался полпред, который видит макрорегион целостно, без разбивки на части. И сам институт полпредства с назначением Владимира Якушева, скорее всего, качественно изменится в лучшую сторону», — полагает политолог.

Некоторые аналитики видят в отставке Дитриха, Кобылкина и Якушева, людей, непосредственно участвовавших в подготовке к реализации долгожданного всеуральского инфраструктурного проекта «Северный широтный ход», связь со стартом воплощения проекта в жизнь. Евгений Забродин трактует кадровое решение шире.

«В Уральском федеральном округе сейчас реализуется несколько масштабных проектов, от которых зависит экономическое благополучие России. Упор идёт на комплексное решение ряда задач. На развитие добычи и переработки нефти, газа, металлов и других полезных ископаемых. Необходимо совершенствовать жилищное и промышленное строительство, развивать здравоохранение и туристический потенциал. Кроме того, уральские регионы являются пилотными площадками по ряду федеральных проектов. Северный широтный ход, к реализации которого приступают в 2021 году — это лишь часть непростых задач, которые поставлены президентом России перед руководителями регионов УФО. Эти задачи сейчас ложатся на плечи нового полпреда президента в макрорегионе», — пояснил Евгений Забродин.

Напомним, 9 ноября 2020 года Владимир Якушев покинул пост министра строительства и ЖКХ и был назначен полпредом президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе.