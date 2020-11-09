Москва, , 12:26 — REGNUM Перестановки в правительстве РФ связаны с ротацией кадров, а не с неисполнением поручений президента страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Нет, это ротационный процесс», — сказал Песков.

По его словам, процесс исполнения поручений главы государства контролируется «непосредственно в самом Белом доме», а также контрольным управлением президента, поскольку это одна из основных функций контрольного управления.

Песков подчеркнул, что вся статистика ведётся именно в этом отделе и представляется президенту на постоянной основе, а исполнение поручений находится в «абсолютном приоритете» у главы правительства РФ Михаила Мишустина.