Москва, , 11:38 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс в Государственную думу РФ кандидатуры на должности в правительстве России. Об этом он объявил 9 ноября на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди них — назначение на должность заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

«Думаю, он не нуждается в отдельном представлении, вы все его хорошо знаете. Многие из вас с ним давно и плотно работают», — сказал Мишустин.

Также предложены кандидатуры Николая Шульгинова на должность министра энергетики, Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя, Виталия Савельева — на должность руководителя Минтранса. Главой Минприроды предложено назначить Александра Козлова, министром по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексея Чекункова.