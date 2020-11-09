Москва, , 12:18 — REGNUM Кандидатура главы Министерства по развитию дальнего Востока и Арктики Александра Козлова внесена на должность министра природных ресурсов и экологии. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«На должность министра природных ресурсов и экологии — Александра Александровича Козлова», — заявил Мишустин, рассказывая о кандидатов на посты федеральных министров.

По новым правилам, утверждённым федеральным законом, кандидата должны утвердить депутаты Госдумы РФ.