Москва, , 12:02 — REGNUM Кандидатура гендиректора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова предложена на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом 9 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Мишустин предложил назначить на должность «министра по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексея Олеговича Чекункова».

Кандидатура внесена в Государственную думу.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин объявил об отставке нескольких министров и кандидатах на их портфели.