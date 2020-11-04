Вашингтон, 4 ноября, 2020, 07:07 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одерживает победу в штате Калифорния, передает телеканал Fox News со ссылкой на предварительный подсчет голосов.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

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Благодаря победе в ключевом штате Калифорния Байден получает 55 голосов выборщиков. Также он побеждает в штатах Орегон и Вашингтон. В то же время действующий американский лидер Дональд Трамп одерживает победу во Флориде.

К настоящему времени предварительное распределение выборщиков выглядит следующим образом: 207 — за Байдена, еще 148 — за Трампа. Подсчет голосов в штатах Техас, Пенсильвания и Огайо продолжается, пока в этих важных регионах лидирует Трамп.