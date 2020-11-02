Минск, 2 ноября, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Утверждённый указом президента Белоруссии официальный прогноз социально-экономического развития республики в 2020 году не будут выполнен. Об этом 2 ноября шла речь на совещании Александра Лукашенко с главой белорусского правительства Романом Головченко.

President.gov.by Александр Лукашенко на совещании с Романом Головченко

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Лукашенко попросил вкратце доложить о прогнозе правительства на 2021 год, отметив, что «на «Всебелорусском народном собрании» уже обозначим контуры нашей пятилетки». Он также проявил интерес к политическим протестам, в частности з забастовочному движению на госпредприятиях. При этом он констатировал: «Молодцы рабочий класс и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад».

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Обращаясь к Головченко, он сказал: «Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран. Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года… Но, как вы говорите, не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное ведь — товар продать. Поэтому это важно».

Совмин Белоруссии констатировал падение ВВП за 9 месяцев на 1,3% и в лице Головченко констатировал: ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста. По его мнению, экономика Белоруссии по итогам нынешнего года может догнать прошлогодние показатели (100% ВВП 2019 года).

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«Конечно, задача выйти на стопроцентный рост экономики — достаточно напряженная, необходимо изыскать дополнительные ресурсы. На фоне падения экономик наших соседей где на 4, где на 5, а где и на 9% удержать темпы в 100%, конечно, сложно. Но выполнимо при благоприятном стечении определенных обстоятельств. И правительство настроено эту задачу выполнять. Не должно случиться полного локдауна и ужесточения карантинных мер у наших основных торговых партнеров. При таком развитии событий сжимается инвестиционный спрос, в целом мировые рынки схлопываются и экономика остывает. Но сейчас, к сожалению, мы видим, что пока двигается по этой траектории. Но, конечно, рассчитываем на то, что сжатие экономики не будет слишком сильным, потому что, понятно, мы очень завязаны на внешние рынки», — цитирует гостелеканал «СТВ» комментарий главы белорусского правительства после совещания с Лукашенко.

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