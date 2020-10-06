6 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Не считая нужным извиниться за досрочно проваленный официальный прогноз роста ВВП в 2020 году, правительство Белоруссии анонсирует экономический бум. Оснований для гипероптимизма, как обычно, мало.

Сергей Артёменко, , 19:32 — REGNUM Министр экономики Белоруссии Александр Червяков, выступая 6 октября перед заседанием президиума правительства, выразил уверенность в возможности прирастить 1/5 ВВП на 20% в течение ближайшей пятилетки (в 2021—2025 годах). Никаких серьёзных расчётов при этом чиновник не привёл.

Зайчик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Субъективный и явно неадекватный оптимизм Червякова основан на «видении». Министр заявил: «Мы видим, что экономика может прирасти более чем на 20% за пятилетие. Мы планируем нарастить экспорт до $50 млрд в 2025 году, за пять лет привлечь более Br200 млрд инвестиций для создания современной инфраструктуры и развития производств».

То есть речь идёт о наращивании ВВП и экспорта до уровня прошлых лет, когда Александр Лукашенко не уничтожал белорусскую экономику с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Одна только авантюра с «альтернативной нефтью», затеянная им в пику России, уже облегчила белорусский бюджет и едва не привела к технологической катастрофе предприятий госконцерна «Белнефтехим».

Уместно напомнить, что подписанными в октябре прошлого года президентскими указами на год нынешний запланирован прирост ВВП Белоруссии на 2,8%. Согласно официальному прогнозу, экспорт товаров и услуг должен вырасти на 3,6%, производительность труда по ВВП — на 2,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,4% и так далее. Уже на момент подписания официального прогноза на 2020 год было очевидно, что он не имеет никакого отношения к объективной реальности. С планированием на 2021 год и грядущую пятилетку ситуация аналогичная.

Правительство Белоруссии не способно к грамотному экономическому планированию. Об этом свидетельствуют провалы предыдущих годовых и пятилетних официальных прогнозов. Никто за такую деятельность не был привлечён к ответственности. Лукашенко или оставлял фантазёров и дальше выдумывать гипероптимистичные планы, или пересаживал планировщиков из одного кресла в другое.

Яркий пример — заявления недавно назначенного премьер-министром Романа Головченко. Выступая 23 июля, он сообщил: «В белорусском правительстве рассчитывают выполнить задачи, поставленные главой государства, и как минимум сохранить ВВП на уровне 2019 года. Для таких прогнозов есть обнадеживающие предпосылки».

Внезапно 1 октября тот же Головченко на заседании президиума правительства заявил: «Рост экономики в следующем году запланирован на уровне 101,8%, при том что мы планируем сохранить ВВП текущего года на уровне 100%».

Выводов из этих двух заявлений, сделанных через весьма короткий промежуток, можно сделать несколько. В частности, о неспособности принимать адекватные прогнозы и трезво оценивать тенденции, даже имея на руках оперативные данные за I полугодие.

Совмин на сентябрьских заседаниях своего президиума неоднократно обращался к проблеме прогноза на следующий год, с которого начнётся новая пятилетка. На этот раз, 6 октября, снова обсуждался проект программы социально-экономического развития республики на 2021−2025 годы.

Лукашенко подгоняет своих назначенцев, сделавших корыстный выбор между профессионализмом и верноподданничеством, подготовить ему красивую цифирь к так называемому «Всебелорусскому народному собранию». Пропагандистское мероприятие, которое на самом деле не имеет никакого отношения ни к представительству всего белорусского народа (как и «палатки» Национального собрания), ни к народу (будучи созывом преимущественно лоялистов из бюрократии), должно будет проголосовать за очередной несбыточный план.

В случае провала отвечать, как и прежде, никто не собирается. Открытого экспертного обсуждения прогнозов на пятилетку тоже не проводится. Отсюда и закономерный результат, который уже сейчас запрограммирован политизацией и спешкой.

АЗС «Белнефтехим» © ИА REGNUM

Судя по заявлениям министра экономики Белоруссии, которые вбрасывает в массы пропагандистское государственное информагентство БелТА, экспорт в 2021—2025 годы планируется нарастить примерно на пятую часть, а инвестиции (непонятно, какие именно) должны превысить $75 млрд в эквиваленте.

Всё это прожектёрство отдаёт откровенной уголовщиной, учитывая, в каком состоянии сейчас находится белорусская экономика в целом и её инвестиционный климат в частности. Один погром «Белгазпромбанка» чего стоит.

Власти Белоруссии нагло обманывают народ и издеваются над экономической теорией. Они снова пытаются заявить заведомо несбыточные планы, эксплуатируя сверх всяких разумных пределов свою безответственность, безнаказанность и несменяемость.

Нетрудно предположить, что закономерный провал нынешних субъективно визуализированных обещаний в духе бендеровских «Нью-Васюков» будет списан на виноватых из-за границы, природные катаклизмы, новую пандемию или что-то в этом роде. В общем, виноваты будут все, кроме Лукашенко и его окружения.

Стоит отметить, что за прошедший год наполеоновские планы политического руководства Белоруссии существенно умерились — планировалось удвоение ВВП с наращиванием до $100 млрд в 2025 году. Чиновники и «государственные учёные» постсоветского лимитрофа едва ли не хором заверяли: исполнению задуманного быть.

Как бы ни анекдотично звучали подобные заявления, но под ними есть основа — особенности определения ВВП. К ним прилагаются легендарные, возрождённые с советских времён «приписки», берущиеся за основу Белстатом уникальные цифры (например, при расчёте инфляции), особенности учёта безработицы, а также прочий замечательный инструментарий умельцев натянуть сову на глобус.

Овощной прилавок © ИА REGNUM

Пока что ближе к реальности прогнозы белорусских независимых экспертов и зарубежных финансовых организаций, которые прогнозировали падение ВВП Белоруссии почти на 3%, тогда как Лукашенко со своей командой планировал рост на почти 3%. Такое положение дел выглядело бы как бухгалтерский анекдот, если бы не 9,4 млн населения в заложниках у правительства, сидящего на российской финансовой игле.

Похоже, в 2020 году 3% для Белоруссии стали не только экономическим ориентиром и политическим символом, но даже неким магическим числом. Институту государственной службы Академии управления при президенте стоит задуматься о выдаче дипломов по специальности «нумерология».

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