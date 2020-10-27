27 октября 2020 | Время чтения 9 мин

Громко заявленная белорусской политэмиграцией «общенациональная забастовка» проходит малозаметно. Проявляется она в форме саботажа – в том числе и забастовки.

Сергей Артёменко, , 15:03 — REGNUM Стартовавшая 26 августа «общенациональная забастовка» — вторая в нынешнем году и также посвящённая непризнанию итогов недавно завершившейся президентской кампании. Первое мероприятие такого рода стартовало 10 августа и бесславно провалилось.

Тихановская Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Первой «забастовке» сопутствовал даже больший успех: удалось остановить мощности госмонополиста «Беларуськалий», создать серьёзную угрозу остановок производств на МТЗ, БМЗ, «Нафтане» и других промышленных гигантах. Сейчас подобного нет и близко.

Как и в прошлый раз, нынешняя «общенациональная забастовка» началась странно. У многих возникло ощущение, что её организацией вообще никто всерьёз не занимался. Во всяком случае, работы над ошибками после августовского фиаско не видно.

Промышленные гиганты работают, конвейеры не остановлены ни на одном предприятии. Государственная пропаганда вполне справедливо делает на этом акцент.

Бастуют пенсионеры и студенты в весьма незначительном количестве, а также неопределённое количество представителей «свободных профессий». Бастует мелкая буржуазия — владельцы парикмахерских и винно-водочных лавок, поставщики пиццы, продавцы лабутенов и прочего статусного барахла. Все они не имеют отношения к реальному сектору экономики.

Без всего этого избыточного сектора услуг среднестатистический обыватель вполне обходится, не ощущая заметного ущемления комфортного существования. Он даже в выгоде, так как экономит на пустых тратах денег.

Как могут «бастовать» те, кто получает пенсию и учится — уму не постижимо. Если бы бастовали преподаватели и доценты, вечно держащие фигу в кармане — другой вопрос. Но когда «бастуют» студенты и школьники — это нонсенс.

Вообще за гранью здравого смысла находится такое явление, как участие в забастовочном движении профессиональных безработных, ни дня не простоявших не то что за станком или плугом, но даже за прилавком. Это особая каста неприкасаемых, живущая на подаяния западных спонсоров, оформляемых в отчётах как «укрепление институтов гражданского общества» и тому подобное.

Нынешнюю «общенациональную забастовку» заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую власти соседней Литвы провозгласили «президентом Белоруссии» при непризнании президентских выборов демократическими. И это не единственный нонсенс, на который чиновники ЕС стыдливо закрывали глаза, оказывая политической пустышке высшие почести.

«Ультиматум Тихановской» был заявлен 13 октября и, вероятно, должен был выглядеть весьма грозно. Тем более что заявлялся он от имени народа («народный ультиматум»). Уже тогда были обоснованные подозрения в блефе, на что сторонники Тихановской многозначительно намекали на якобы имеющийся у них план «Б».

В итоге никакой «общенациональной забастовки» не случилось. Самое время узнать, что это за такой хитрый план, который позволит достичь желаемой кураторами Тихановской цели.

«У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключённые должны быть освобождены, — заявлялось в ультиматуме. — Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест».

Бывшая учительница выглядела грозно и вместе с тем смешно. Кроме того, она до сих пор не научилась правильно писать слово «белорусы».

После очередного воскресного дня гнева наступил долгожданный понедельник 26 октября. 13 дней истекли. Александр Лукашенко и усом не повёл.

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К проходным заводов оппозиция подогнала «сочувствующих», которые своей массовкой должны были создавать видимость отказа сотрудников предприятия от работы и участия в общереспубликанской забастовке. На это МВД ответило заблаговременным выставлением патрулей, которые производили селекцию и «паковали» прибывших со стороны агитаторов. К колеблющимся рабочим в ряде случаев применялась сила.

О задержаниях «прибывших поддержать рабочих» сообщили очевидцы, наблюдавшие за проходными Минского тракторного завода, Минского завода холодильников «Атлант», «Гродно Азот» и других госпредприятий. По слухам, рабочие отказывались приступать к своим обязанностям уже в цехах, однако информация об этом выглядит весьма противоречиво и нуждается в проверке.

Подтвердилась информация о забастовке двух цехов Минского электротехнического завода (МЭТЗ им. Козлова), собраниях рабочих на Минском заводе колёсных тягачей и других предприятиях. Однако такие факты не сделали погоду ни по предприятиям, ни по отрасли — не говоря уж о всей белорусской экономике.

Минский автозавод, жодинский БелАЗ и другие промышленные гиганты по факту работают. Министр промышленности Пётр Пархомчик заверил, что ничего особенного не произошло. Государственное информагентство БелТА сообщило: «По его словам, организации Министерства промышленности работают в обычном режиме, несмотря на определенные волнения. Он отметил, что в обеденный и технические перерывы люди на предприятиях собирались и обсуждали текущую ситуацию».

Министр сообщил также, «что с учетом призывов к забастовкам в некоторых Telegram-каналах и чатах руководители предприятий накануне выходных провели беседы с коллективами и «был усилен пропускной режим на предприятиях», отметив: «Потому что отдельные чаты призывали к поломке оборудования, нарушить какие-то технологические процессы, чтобы люди, которые придут в понедельник на работу, не смогли выполнять свои обязанности».

То есть по факту картина — следующая: пресловутая профилактическая работа проводилась, если и были «волнения», то заявленной госпожой Тихановской цели они не достигли — предприятия работают. Всё остальное — вроде рассуждений о бесперспективности забастовки как таковой — от лукавого.

Пархомчик, как и другие заставшие ещё нормальную школу, помнят об эффекте стачечно-забастовочного движения в России и других странах. Министр, мягко говоря, выдаёт желаемое за действительное, утверждая, что забастовки «никогда не приведут к какому-то успеху, такие ультимативные действия не приводят к добру». Ещё как приводят — например, очищая политическую систему от чиновников и пропагандистов с такими знаниями и с такими представлениями о честности.

Вместо «всей страны» на улицы вышли пенсионеры на проводящийся как раз к такому случаю именно по понедельникам «марш пенсионеров». К людям уважаемого возраста присоединились студенты. На весь двухмиллионный Минск их собралось столь скромное количество, что оппозиционные СМИ даже постеснялись оценить численность. Впрочем, столица — не вся страна, а о провинции неполживые мастера пера как будто забыли.

Заявленная «забастовка всех предприятий» обошла стороной не только государственные, но и частные предприятия. Как-то стыдливо некоторые, представляющие отнюдь не крупный бизнес, сообщили про «сандень» и тому подобное. Особо возмущённые карбонарии взяли отгулы или оформили больничные.

В некоторых местах города обыватели ощутили всю мощь общенациональной забастовочной солидарности: не работали некоторые кафе, барбершопы и тому подобное. Такие факты и фактики старательно выискивались и выпячивались.

Доходило до откровенных фальсификаций. Так, например, русофобское жёлтое издание «Наша нива» пыталось выдавать за участие в забастовке минского ГУМа, объявившего краткосрочный перерыв по техническим причинам (издание опубликовало уточнение), и даже Национального исторического архива, у которого по понедельникам официально закрыт читальный зал. При этом на ступенях архива с националистической символикой сфотографировалась группа граждан в масках — видимо, прохожих, так как сами сотрудники госучреждения о забастовке не объявляли. С таким же успехом к забастовщикам можно было отнести Национальную библиотеку во главе с известным националистом Романом Мотульским — это госучреждение тоже было закрыто для читателей (как обычно в последний понедельник месяца).

Заявленная «блокировка всех дорог» практически нигде не состоялась, хотя несколько попыток было предпринято. Более того, состоявшиеся в понедельник «марш пенсионеров» и последующие вечерние пикеты вернувшихся, видимо, с «забастовки» проходили подчёркнуто на тротуарах.

Про пафосно анонсированный «обвал продаж в государственных магазинах» говорить вообще смешно. Государственные учреждения такой формы собственности ещё стоит поискать, потому что почти все они — частные.

О квалификации тех, кто задумывал авантюру с «ультиматумом Тихановской» и оказывал её сопровождение говорит также такой факт: в «чёрные списки» предприятий, где оппозиционерам делать покупки настоятельно не рекомендуется, почему-то не попала не чужая для президентской администрации крупная торговая сеть «Евроопт». В понедельник она настолько хорошо сделала кассу, что пропало недорогое подсолнечное масло. Наверное, это совпадение, но накануне посольство США рекомендовало своим гражданам закупиться на три дня провиантом и медикаментами.

Пафосные заявления о том, что «к общенациональной забастовке присоединились работники главного офиса МТС», сопровождались фотографиями небольшой группы вышедших на перекур. Аналогичная ситуация с утверждением о якобы участии в забастовке коллектива другого сотового оператора — «А1». Многие уже подзабыли, как эти компании выполнили все предписания властей и установили за свой счёт оборудование и ПО, помогающее спецслужбам следить за абонентами и фиксировать все переговоры, обмен любыми данными. Как и в декабре 2010 года, эти сервисы существенно облегчают установление местонахождения политически нелояльных и сбор доказательной базы на них.

Как-то в стороне внимания остаётся такой факт: и государственные, и частные компании платят налоги.

Особенности правления Лукашенко, включая развязанный им террор, действительно поднимают мощную волну протеста. Требования участников уличных манифестаций, которые Тихановская приписала себе, действительно справедливы. Очередная несостоявшаяся «общенациональная забастовка», в теории, правильно избрана как мощное оружие политической борьбы. По частям всё ясно и понятно, а в целом — ни Богу свечка, ни чёрту кочерга.

Сейчас не только в Минске, но и в Варшаве, и намного западнее многие размышляют над тем, почему в Белоруссии сложилась такая нетипичная ситуация. Очевидно, это непростой вопрос для всех сторон конфликта.

В течение ближайшего времени станет понятно, наблюдаем мы агонию «крывавага рэжыма Лукашэнки» или противостоящего ему уличного протестного движения. Того самого движения, которое могло не состояться, если бы Тихановская действительно влияла на него, как это преподносят западные и прозападные СМИ. В августе она уже призывала разойтись по домам — улица её проигнорировала. Скорее всего, и с очередной «общенациональной забастовкой» случится то же самое.