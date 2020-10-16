Бишкек, 16 октября, 2020, 19:10 — ИА Регнум. «Мы не позволим никому вымогать взятки у иностранных инвесторов и «крышевать» бизнес», — заявил новоназначенный председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев на пресс-конференции сегодня, 16 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

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По его словам, новые киргизстанские власти обещают защитить от криминала и создать все условия как для местных, так и для зарубежных компаний и бизнесменов, работающих на территории республики.

«Киргизия больше не будет коррупционной и бандитской страной. Бандиты теперь будут прятаться и убегать. Мы вам это устроим», — подчеркнул глава киргизских спецслужб.

Отметим, что объявивший себя президентом Киргизии Садыр Жапаров и назначенный им на пост председателя ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее неоднократно организовывали митинги за национализацию принадлежащего канадскому инвестору горнорудного предприятия, разрабатывающего крупнейший в республике золотой рудник «Кумтор».

Один из таких митингов закончился попыткой протестующих взять штурмом Белый дом и судебным приговором для Жапарова и Ташиева.

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