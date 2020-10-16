Бишкек, 16 октября 2020, 17:31 — REGNUM Новоназначенный министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев обсудил с послом Китая Ду Дэвэнь общественно-политическую ситуацию, сложившуюся в республике в результате массовых беспорядков, разгоревшихся после выборов в парламент.
Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»
Представитель внешнеполитического ведомства КНР высказалась о том, что новые киргизские власти должны обеспечить безопасность китайских компаний и граждан, работающих на территории Киргизии.
Читайте также: Беспорядки подорвали имидж Киргизии: бизнес терпит многомиллиардные убытки
В частности, китайская сторона озабочена нападками местных жителей на китайскую золотодобывающую компанию «Full Gold Mining», работающую в Джалал-Абадской области.
Глава киргизского МИДа заверил китайского дипломата в том, что правительство Киргизии предпримет необходимые меры для того, чтобы обезопасить иностранные компании и предприятия, а также работающих на них граждан других государств.
Также Казакбаев предложил главе китайской дипмиссии организовать в ближайшее время заседание круглого стола для обсуждения и принятия превентивных мер по защите китайских инвестиций в Киргизии.
Читайте также: В Киргизии «рейдеры и мародеры» разоряют золотодобывающие компании