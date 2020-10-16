Бишкек, , 17:31 — REGNUM Новоназначенный министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев обсудил с послом Китая Ду Дэвэнь общественно-политическую ситуацию, сложившуюся в республике в результате массовых беспорядков, разгоревшихся после выборов в парламент.

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Представитель внешнеполитического ведомства КНР высказалась о том, что новые киргизские власти должны обеспечить безопасность китайских компаний и граждан, работающих на территории Киргизии.

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В частности, китайская сторона озабочена нападками местных жителей на китайскую золотодобывающую компанию «Full Gold Mining», работающую в Джалал-Абадской области.

Глава киргизского МИДа заверил китайского дипломата в том, что правительство Киргизии предпримет необходимые меры для того, чтобы обезопасить иностранные компании и предприятия, а также работающих на них граждан других государств.

Также Казакбаев предложил главе китайской дипмиссии организовать в ближайшее время заседание круглого стола для обсуждения и принятия превентивных мер по защите китайских инвестиций в Киргизии.

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