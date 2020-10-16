Бишкек, , 16:52 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 16 октября, подписал указ о назначении своего соратника Камчыбека Ташиева на должность председателя госкомитета нацбезопасности республики.

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Отметим, что ранее лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев был осужден за организацию попытки госпереворота в ходе митинга сторонников национализации золоторудного месторождения «Кумтор».

Тогда Ташиев и еще несколько участников акции протеста перелезли через забор Белого дома и оказали сопротивление сотрудникам службы госохраны, пытавшимся их задержать.

Верховный суд республики признал Камчыбека Ташиева виновным по статьям «Соучастие в преступлении» и «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и приговорил к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

В 2015 году ЦИК Киргизии снял Ташиева с парламентских выборов в связи с возбуждением против него уголовного дела по факту избиения другого кандидата в депутаты.

В 2017 году Камчыбек Ташиев принял участие в президентских выборах в качестве кандидата, но затем снял свою кандидатуру и агитировал избирателей голосовать за Сооронбая Жээнбекова, который в итоге и стал главой государства.

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