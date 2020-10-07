Бишкек, , 18:24 — REGNUM «Сразу несколько крупных предприятий Киргизии подверглись рейдерскому захвату. Бюджет может потерять огромные суммы доходов, а инвестиционный имидж страны резко ухудшится», — с таким заявление выступил Международный деловой совет сегодня, 7 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В бизнес-ассоциации отмечают, что группы захватчиков и мародеров напали на компании, разрабатывающие рудники «Джеруй», «Иштамберды», «Джамгыр», «Терексай» и другие золоторудные месторождения, а также на горно-обогатительный комплекс «Бозымчак».

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Кроме того, рейдеры предпринимают попытки захвата мобильного оператора «Мегаком» и бишкекского офиса компании «Кумтор Голд», разрабатывающей крупнейшее киргизстанское месторождение золота «Кумтор».

"Это особенно опасно в условиях нынешнего экономического кризиса, вызванного пандемией. Приостановка этих предприятий грозит срывом намеченных планов и серьезными экономическими последствиями», — подчеркивают авторы обращения.

Международный деловой совет призвал правоохранительные органы и местные власти обеспечить сохранность имущества, а также гарантировать безопасную и непрерывную деятельность промышленных предприятий.

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