Москва, 1 октября, 2020, 08:29 — ИА Регнум. В России с сегодняшнего дня, 1 октября, вступают в силу новые изменения в законодательстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Граждане России

Зарплаты и социальные выплаты

С 1 октября зарплаты сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 3%. Аналогичное повышение ждёт оклады судей и сотрудников силовых ведомств. Так, оклады повышаются у судей Конституционного суда России, Верховного суда России, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов российских регионов, дипломатических работников, госслужащих, генпрокурора и председателя СК РФ.

В то же время пенсии, иные социальные выплаты и пособия будут перечисляться только на банковские карты национальной платежной системы «МИР». Напомним, перевод соцвыплат в платёжную систему «МИР» должен был состояться ещё 1 июля 2020 года, однако из-за эпидемиологической ситуации было принято решение о переносе сроков.

Читайте также: С 1 октября в РФ для получения соцвыплат нужны карты «МИР»

Новый стандарт

С 1 октября в России начал действовать новый национальный стандарт на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованиями по защите от несанкционированного доступа. Положения стандарта распространяются только на изготавливаемые и вновь вводимые топливораздаточные колонки, а не уже действующие в настоящее время.

Безлимитный европротокол

С 1 октября на всей территории России начал действовать безлимитный европротокол, но при соблюдении ряда условий. Так, с начала месяца водители, попавшие в ДТП и оформившие европротокол, смогут получить по ОСАГО до 400 тыс. рублей. Однако для этого между участниками ДТП не должно быть разногласий, должна быть выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений, а изображения переданы в РСА с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол». Причём заполнить европротокол должны оба участника происшествия, а виновник должен представить свой экземпляр в свою страховую компанию.

Подробнее: Европротокол станет безлимитным во всей России с 1 октября

Меры поддержки

С 1 октября индивидуальные предприниматели, которые закрыли бизнес после 1 марта, прекратят получать максимальный размер пособия по безработице. В пандемию в качестве поддержки им полагались выплаты в размере 12 130 рублей.

Кроме того, прекращает действовать мораторий на банкротства для предприятий из наиболее пострадавших отраслей.

Также завершено действие отсрочки, уменьшение или освобождение от платежей по аренде недвижимости для бизнеса. Это одна из мер поддержки предпринимателей, которые власти одобрили в начале апреля из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Льготы действовали в отношении недвижимости, принадлежащей государству, муниципалитетам и частным лицам.

ОСАГО

С 1 октября российские страховые компании начнут продавать полисы ОСАГО только на бланках нового образца. Они должны будут провести инвентаризацию бланков: старые уничтожить и отчитаться в РСА.

Ранее в сюжете: РСА: С 1 октября полисы ОСАГО будут оформлять только на новых бланках

Осенний призыв

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в России начнётся осенний призыв на военную службу. Он будет проводиться в период с 1 октября по 31 декабря. К прохождению военной службы планируется привлечь 128 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 27 лет.

Запрет на кальяны

В октябре вступит в силу запрет на употребление в заведениях общепита кальянов и никотинсодержащей продукции.

Получить стало проще

С 12 октября получение российского гражданства будет проходить по упрощенной схеме для тех иностранцев, чьи совершеннолетние дети уже имеют гражданство России.