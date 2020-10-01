Москва, , 06:08 — REGNUM Новый национальный стандарт на топливораздаточные колонки (ТРК) с требованиями по защите от несанкционированного доступа вступил в силу в России 1 октября. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов.

«Положения стандарта распространяются на изготавливаемые и вновь вводимые топливораздаточные колонки и не распространяются на находящиеся в настоящее время в эксплуатации топливораздаточные колонки», — сказал он.

В ведомстве добавили, что требования ГОСТа станут обязательными только после его апробации и дополнительного изучения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стандарт потребует от владельцев АЗС оснащения колонок программным обеспечением, которое защитит их от несанкционированного доступа. ГОСТ также обяжет производителей защищать оборудование от возможной несанкционированной замены узлов и элементов. Документ заменит ГОСТ от 1989 года.

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