Москва, , 21:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 2020 года. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба Кремля.

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Согласно документу, призыв будет проводиться в период с 1 октября по 31 декабря. К прохождению военной службы планируется привлечь 128 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 27 лет.

Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с осенним призывом, поручено правительству, органам исполнительной власти субъектов Федерации и призывным комиссиям.