Москва, , 15:42 — REGNUM Уже в октябре некоторые получатели социальных выплат рискуют не увидеть причитающиеся им деньги. Так, держатели карт Visa и MasterCard должны успеть оформить карты «МИР» и передать данные в управление соцзащиты по месту жительства и в центр занятости населения.

С 1 октября пенсии, иные социальные выплаты и пособия будут перечисляться только на банковские карты национальной платежной системы «МИР».

Отметим, что речь идет о федеральных соцвыплатах, в числе которых пособия на детей, выплаты безработным, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Напомним, что перевод соцвыплат в платёжную систему «МИР» должен был состояться еще 1 июля 2020 года, однако из-за эпидемиологической ситуацией было принято решение о переносе сроков.

Также стоит добавить, что требование не относится к тем, кто получает выплаты или пособия в почтовых отделениях, на сберкнижки и вклады, не привязанные к картам.