Сегодня, 29 сентября, президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства, посвященное текущим актуальным вопросам. Отмечается, что ситуация с коронавирусом будет одной из главных тем. Накануне, 28 сентября, глава государства в ходе заседания президиума Госсовета заявил, что борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности. Также планируется обсудить социальный контракт. Напомним, о том, что в российских регионах с 2021 года начнёт своё действие социальный контракт, глава государства объявил 23 сентября в ходе в ходе выступления в Совете Федерации РФ. По его словам, в регионы будет направляться ежегодно более 26 млрд рублей: «Это поможет людям повысить квалификацию, найти работу». Читайте также: Путин объявил о введении социального контракта ИА REGNUM ведёт трансляцию с данного совещания.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

15:35 29.09.2020 Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила президенту, что свободный коечный фонд для больных COVID-19 составляет на сегодня в целом по России 31%, при этом заполняемость коек растёт.

15:37 29.09.2020 Большинство заражённых коронавирусом говорят о том, что они заразились по причине несоблюдения масочного режима и участия в массовых мероприятиях. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Сегодня, по данным опросов, 80−85% заболевших говорят о том, что причиной заражения является несоблюдение масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Если мы не хотим ограничительных мероприятий марта-апреля-мая 2020 года, мы должны жёстко соблюдать требования. Это масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры. Нужно и с уважением отнестись к медработникам. Сегодня заполняемость койки у нас растёт», — сказала Голикова. Подробности в материале: Голикова заявила о росте заполняемости коечных мест

15:47 29.09.2020 Владимир Путин признал, что гражданам «надоели» ограничительные меры в связи с пандемией, необходимость ношения масок и использования других мер защиты. Однако это не отменяет смертельной опасности коронавируса. Поэтому задача властей — разъяснять гражданам то, как они могут снизить риск заражения.

15:50 29.09.2020 Президент России Владимир Путин предложил сохранить до конца октября действующий режим выплат медикам и другим специалистам, которые противостоят распространению коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение он дал вице-премьеру Татьяне Голиковой.

15:56 29.09.2020 Правительство РФ по итогам дискуссий с профессиональным сообществом разработало новую систему оплаты труда медиков, базирующуюся на отработанном времени за смену. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова рассказала о новой системе оплаты труда для врачей

15:57 29.09.2020 Коронавирус не сможет проникнуть в школы, если будет работать фильтрация в виде соблюдения санитарных рекомендаций. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова рассказала, как не занести коронавирус в школы

15:59 29.09.2020 Вакцина от гриппа поступила во все регионы и медицинские организации страны. Об этом Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Читайте также: В России от гриппа привились 25 млн человек

15:59 29.09.2020 Жители России не всегда понимают, что мир столкнулся с опасным соперником в лице коронавируса. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Конечно, маски, социальная дистанция и тому подобное, и тем более ограничения по местам учёбы и работы — всё это людям надоело, и я это прекрасно понимаю. Но до сих пор люди не всегда понимают и не всегда верят в то, что мы сталкиваемся с очень опасным противником. Инфекционные заболевания вообще являются тихим и незаметным, но очень опасным противником. Люди часто этого не чувствуют. Но мы это знаем», — сказал Путин. Об этом: Путин заявил, что людям надоели ограничения по коронавирусу

15:59 29.09.2020 Для того чтобы не пришлось вводить ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, как это было весной 2020 года, гражданам России необходимо строго следовать рекомендациям специалистов и соблюдать масочный режим. Об этом сегодня, 29 сентября, в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Читайте подробнее: Голикова призвала жителей РФ жёстко соблюдать масочный режим

16:02 29.09.2020 Масочный режим. Дарья Драй ИА REGNUM

16:02 29.09.2020 Нынешнее увеличение числа выявленных случаев коронавируса в Москве не является неожиданностью. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «То, что в Москве большее число заразившихся — не новость», — сказал Путин Подробности в материале: Путин призвал регионы готовиться к любой ситуации с коронавирусом

16:05 29.09.2020 Переход на новую систему оплаты труда для медиков следует осуществить после октября 2020 года. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент РФ Владимир Путин. «Выплаты в рамках правил, которые были установлены и которые действуют, заканчиваются уже послезавтра. Наверняка на местах и в центре нужно к этому подготовиться. Предлагаю действующий порядок на октябрь сохранить без изменений, а затем выстроить работу так, как вы согласовали с представителями профессиональных сообществ», — сказал Путин в ответ на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о новом порядке выплат для врачей. Читайте также: Путин предложил продлить порядок выплат медикам на октябрь

16:10 29.09.2020 Более 800 тысяч классных руководителей получат федеральную доплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «Средства начислены. Свыше 800 тысяч человек получат доплаты до Дня учителя [5 октября]. Мы сохраним контроль за этим вопросом», — сказал Кравцов. Читайте также: Классные руководители получат федеральную доплату до 5 октября

16:12 29.09.2020 Менее чем в трёх случаях из ста заболевание COVID-19 протекает у заразившегося человека в тяжёлой форме. Об этом сообщила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, вице-премьер Татьяна Голикова 29 сентября в ходе совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным. Читайте также: Голикова назвала долю пациентов с тяжёлой формой COVID-19

16:16 29.09.2020 О ситуации с пожарами в Воронежской области доложил президенту Владимиру Путину глава МЧС России Евгений Зиничев. Совещание с членами правительства в режиме ВКС глава государства провёл 29 сентября. Читайте также: «Отстояли»: глава МЧС доложил Путину о пожарах в Воронежской области

16:17 29.09.2020 Клинические испытания разработанной в России вакцины от коронавируса начались в Белоруссии на неделю раньше запланированного срока, заявил 29 сентября российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Об этом: Глава Минздрава РФ рассказал об испытаниях «Спутника V» в Белоруссии

16:22 29.09.2020 Первые тестовые партии вакцины от коронавирусной инфекции поступили во все российские регионы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом: Первые партии вакцины от COVID-19 поступили во все регионы России

16:26 29.09.2020 Прививки от гриппа сделаны уже почти 25 млн жителей России, среди которых не менее 10 млн детей, сообщил 29 сентября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с правительством страны. По его словам, в медицинские учреждения уже отправлено 34 млн доз вакцины от гриппа. Читайте также: Мурашко рассказал Путину о масштабном вакцинировании граждан России

16:30 29.09.2020 Предложение продлить выплаты медработнкам за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией сделала 29 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Читайте также: Выплаты медикам за работу с COVID-19 предложили продлить до 2021 года

16:36 29.09.2020 Первые тестовые партии вакцины от COVID-19 получены всеми регионами РФ, сообщил 29 сентября министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством страны. По его словам, тестовые партии вакцины поступили во все 85 регионов Российской Федерации. Читайте также: Минздрав: тестовые партии вакцины от COVID-19 есть во всех регионах России

16:39 29.09.2020 Минздрав России в течение трёх недель может зарегистрировать вакцину от COVID-19, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом: Вакцина «Вектора» от COVID-19 может быть зарегистрирована в октябре

16:45 29.09.2020 В России будет организована информационная кампания для объяснения гражданам разницы между разрабатываемыми в стране вакцинами от COVID-19. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин поручил организовать разъяснительную кампанию по вакцинам от COVID-19

16:45 29.09.2020 Необходимо организовать систему информационных мероприятий для детального информирования граждан России об отечественных вакцинах против коронавируса, заявил 29 сентября президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны. По его мнению, людям надо объяснить, какие вакцины показаны для той или иной возрастной группы, а также для людей с разными хроническими заболеваниями. Читайте также: Путин: граждан РФ надо подробно информировать о вакцинах от коронавируса

16:56 29.09.2020 Владимир Путин заявил, что понимает граждан, которым надоели ограничения из-за пандемии коронавируса, но призвал проявлять ответственность и соблюдать все необходимые меры защиты в борьбе с «незаметным, но очень опасным врагом». Читайте также: Путин заявил, что понимает граждан, уставших от мер по борьбе с COVID-19

17:00 29.09.2020 Средства, необходимые для обеспечения детей горячим питанием, доведены до школ, а все учащиеся младших классов уже его получают, сообщил 29 сентября министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства страны. Читайте также: Минпросвещения: средства на горячее питание детей доведены до всех школ

17:00 29.09.2020 Проблему роста безработицы в России нужно решить в следующем году, заявил 29 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Читайте подробнее: Путин дал время на решение проблемы роста безработицы в РФ

17:05 29.09.2020 Заболевание COVID-19 протекает в тяжёлой форме приблизительно у 2,7% заразившихся коронавирусной инфекцией в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Подробности в материале: Названа доля пациентов с тяжёлой формой COVID-19 в России

17:52 29.09.2020 Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ. Фото: kremlin.ru