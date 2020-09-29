Москва, , 15:54 — REGNUM Правительство РФ по итогам дискуссий с профессиональным сообществом разработало новую систему оплаты труда медиков, базирующуюся на отработанном времени за смену. Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«Было предложено, чтобы мы предложили более справедливую систему оплаты труда, базирующуюся на отработанном времени за смену. Речь идёт о том, что выплаты, которые установлены, могут быть сохранены, но они должны платиться за фактически отработанную смену. Это значит, что если в течение месяца врач получал 80 тысяч, количество смен составляет 21, то сменная цифра составляет 3 880 рублей. Исходя из этого, должна производиться оплата. Если врач вырабатывает более 21 смены, то и выплата больше», — сказала Голикова.

По её словам, что касается количества отработанных часов, то это компетенция руководителя медицинской организации.

Голикова подчеркнула, что такой подход — более «социально выверенный»: «Мы предлагаем такой подход распространить на период до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшие шаги будут предложены, исходя из эпидситуации».