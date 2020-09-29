Москва, , 18:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поздравил российскую школьную сборную с хорошими результатами на завершившейся 28 сентября в Санкт-Петербурге 61-й Международной математической олимпиаде.

Совещание с членами Правительства Kremlin.ru

«Поздравляю! И ребят поздравляю, и наставников», — сказал глава государства.

На совещании министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что российская сборная заняла на олимпиаде второе место в командном зачете из 100 стран мира, обойдя представителей США, Великобритании, Южной Кореи. Всего российские школьники завоевали две золотые и четыре серебряные медали.

«Это отличный результат упорства ребят, труда, профессиональной работы педагогов и наставников», — отметил министр.

Напомним, всего в олимпиаде приняли участие более 600 школьников из 108 стран. Санкт-Петербург в этом году впервые принимал математическую олимпиаду, в связи с пандемией коронавируса мероприятие проходило в дистанционном формате.