Москва, , 15:56 — REGNUM Вакцина от гриппа поступила во все регионы и медицинские организации страны. Об этом Об этом в ходе совещания правительства РФ с президентом страны Владимиром Путиным заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«На сегодня вакцина против гриппа поступила во все регионы и медицинские организации. Провакцинированы почти 25 млн человек, в том числе 10 млн детей. Охват составляет 17% населения страны — что выше по сравнению с 2019 годом, а сама вакцинация идёт на 24% активнее», — сказал Мурашко.

По его словам, иммунитет формируется в течение двух недель и держится в течение 6−7 месяцев.