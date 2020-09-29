Москва, , 16:10 — REGNUM Менее чем в трёх случаях из ста заболевание COVID-19 протекает у заразившегося человека в тяжёлой форме. Об этом сообщила глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, вице-премьер Татьяна Голикова 29 сентября в ходе совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

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Примерно 23−25% случаев — это болезнь в бессимптомной форме. На заболевания с клиническими проявлениями приходится 75−77% случаев.

«Что касается степени тяжести, здесь ситуация практически не меняется: тяжёлые формы составляют 2,6−2,7%», — сказала Голикова.

Она также рассказала о динамике выявляемости больных. Это отношение количества зарегистрированных случаев к количеству исследований. Сейчас показатель составляет 2,4%. В августе было 1,8%, а 11 мая, когда наблюдался пик — 7,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, Голикова заявила об увеличении заполняемости больничных коек пациентами с коронавирусной инфекцией.

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