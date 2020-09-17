Как учиться? Глава Минобрнауки рассказывает о новшествах: все новости
Отметим, что в преддверии «правительственного часа» с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова прошли встречи главы министерства с депутатами парламентских фракций.
Интерес к теме образования в новых условиях колоссальный. Если в школах занятия начались 1 сентября, то российские вузы получили право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев, до нормализации эпидемической ситуации в регионе.
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Напомним, что ранее глава Минобрнауки уже рассказал о работе вузов в новом учебном году.
У депутатов Госдумы от «Единой России» есть вопросы к Фалькову, первый и самый важный — это жизнь и безопасность студентов и преподавателей, сообщил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Во фракции предлагают провести целевые закупки масок и санитайзеров для вузов. Также в связи с расширением дистанционного обучения предлагается поставить вопрос о корректировке программ. Еще одна тема, которую планируется поднять, — создание единой системы оплаты труда преподавателей. Кроме того, в поле зрения парламентариев — создание информационного ресурса о потенциальных заказчиках образования, речь идет о целевых наборах.
На заседании фракции «Справедливой России» в Госдуме 15 сентября, Сергей Миронов вручил министру образования и науки РФ Валерию Фалькову обращение от фракции о необходимости перерасчета платы студентов, которые должны были учиться очно, но в связи с пандемией коронавируса перешли на дистанционное образование.
Законопроект о бесплатном образовании в государственных вузах намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
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У фракции «Справедливая Россия» есть вопросы к Фалькову, сообщил лидер партии Сергей Миронов. В их числе — размер стипендии аспирантов, а также снижение доступности бюджетных мест в вузах.
У КПРФ также есть вопросы к Фалькову, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Речь идет о хроническом недофинансировании науки и образования, оптимизации вузов, низком социальном статусе студентов и аспирантов, а также о проблеме подготовки квалифицированных кадров.
В ЛДПР выявили факторы неготовности ряда вузов к дистанционному обучению, речь идет как о компьютерах, так и о платформах, заявил депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР). Еще одна проблема — профориентация, с 8−9-го класса должна проходить профессиональная профориентация, в вузы не должны идти по советам друзей и бабушек, считают во фракции. Также депутаты хотят обратить внимание Фалькова на качество прохождения практики студентами. Кроме того, парламентарии намерены задать министру вопрос об образовании иностранных студентов — что их ждет в этом учебном году. Одновременно в ЛДПР напомнили о намерении добиваться отмены ЕГЭ.
Госдума готовит законопроект о зарплатах в вузах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев.
Об этом: Законопроект о зарплатах в вузах готовится в Госдуме
Напомним, что на встрече с депутатами Фальков ранее анонсировал и новый проект — программу постдокторантуры для молодых ученых в рамках нацпроекта «Наука».
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Система образования в России с эпидемией коронавируса из равновесия не вышла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
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Переход в дистанционный режим обучения привёл к возросшей роли индивидуальной работы преподавателей со студентами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
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Переход на дистанционные форматы работы происходил вынужденно, но в целом состоялся успешно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Подробности в материале: Фальков: российское образование справилось с переходом на «дистанционку»
Ряд важнейших процессов университетской жизни не могут быть перенесены в виртуальные форматы взаимодействия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Читайте подробнее: Работа вузов не поддаётся переводу в виртуальное пространство — Фальков
Инфраструктура вузов в России оказалась не в полной мере готова к внедрению дистанционных форматов обучения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
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Все вузы России скорректировали стоимость обучения с учётом сложившейся тяжёлой ситуации из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о готовности подписать изменения в указ о размере зарплат ректоров вузов министерства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
Подробности в материале: Минобрнауки меняет подход к формированию зарплат в вузах
Российские вузы смогли провести приёмную кампанию в экстраординарных условиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Об этом: Фальков: приёмная кампания в российские вузы состоялась
Эпидемия коронавируса нового типа не отразилась каким-либо негативным образом на числе желающих поступать в российские университеты в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Об этом: Фальков: в период пандемии коронавируса средний балл ЕГЭ вырос
Эпидемия коронавируса и распределение бюджетных мест в регионы способствовало росту интереса абитуриентов к региональным вузам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
Читайте также: Эпидемия коронавируса «помогла» с набором вузам в регионах — Фальков
Практики лучших вузов в период дистанционного обучения будут постепенно переноситься на всю систему высшего образования в целом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
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Госдума подготовит обращение в правительство РФ для распространения опыта Минобрнауки в вопросе регулирования зарплат ректоров на другие подведомственные вузы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
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Минобрнауки совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) обратится в Госдуму с поправками в законодательство о госзакупках для развития консорциумов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе «правительственного часа» в Госдуме.
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В вопросах развития российской системы высшего образования нужно исходить из национальных интересов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
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Проект федерального бюджета на 2021−2023 годы не предполагает средств на модернизацию учебной базы и повышение квалификации преподавателей в части цифровой компетенции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев в Госдуме в ходе «правительственного часа» с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова.
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Увеличение количества бюджетных мест для вузов происходит согласно специально разработанному механизму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
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Счетная палата РФ видит риски в дефиците финансирования сферы образования, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
Об этом: Счетная палата РФ указала на риски современного финансирования образования
В 2020 году в России будет запущен долгосрочный проект поддержки российских университетов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
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Ректоры вузов должны стремиться вознаграждать как можно большее число сотрудников своих учреждений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков журналистам в Госдуме.
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«Еще 20 лет назад РФ была первой в мире по количеству исследователей-ученых, — заявил в ходе «правительственного часа» глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»). — Сегодня мы на четвертом месте, — констатировал парламентарий. — Мы отстали от Китая в шесть раз, от США — в два раза, причем это отставание во многом за счет именно наших ученых, которые приехали в Соединенные Штаты. Подготовка кадров высшей квалификации, к сожалению, не дает нужного количества притока квалифицированных кадров. К огромному сожалению, у нас сокращается количество диссертационных советов, и за последние 30 лет в науку и высшее образование пришел только 1% выпускников российских вузов. К сожалению, заработная плата в науке и образовании в Российской Федерации неконкурентоспособна по мировым меркам. А здесь рынок один — всемирный».
Глава Минобрнауки Валерий Фальков признал существование дефицита общежитий для студентов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.
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Минобрнауки намерено увеличить квоту для обучения иностранных студентов в российских вузах до 30 тыс. мест к 2024 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в Госдуме.
Об этом: Минобрнауки намерено удвоить квоту для иностранных студентов
Стоимость обучения во всех вузах России возвращена на уровень 2019 года, заявил 16 сентября российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Об этом: Стоимость обучения во всех вузах РФ возвращена к уровню 2019 года
Ряд специальностей следует перевести с пятилетнего специалитета на шестилетний, заявил 16 сентября министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме.
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Минобрнауки зарезервирует средства для помощи вузам при закупке средств индивидуальной защиты, сообщил первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. Речь идет о региональных высших учебных заведениях, которые испытывают финансовые трудности с обеспечением масок и санитайзеров. «Мы договорились, что министерство зарезервирует средства специально для оказания помощи таким высшим учебным заведениям», — сказал парламентарий.
«Правительственный час» с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым подтвердил актуальность темы подготовки квалифицированных кадров и востребованности специалистов в экономике, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). «Считаю, что наш законопроект, создающий процедуры доступности равного, открытого, конкурсного поступления на целевое обучение для всех выпускников школ, который вчера был направлен мною председателю правительства РФ и в рабочую группу госсовета по направлению «Образование и наука» для рассмотрения и выработки позиции, позволит решить эту проблему», — сказала Яровая.
В «Единой России» обеспокоены безопасностью на фоне коронавирусной инфекции. «Было бы неплохо, если бы министерство (науки и высшего образования — ИА REGNUM) выступило в роли организатора целевой закупки необходимых медицинских средств для того, чтобы эти средства, во-первых, были целевым образом использованы, а, во-вторых, использованы рационально», — заявил первый замглавы фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.
Эксперт Владимир Байметов заявил изданию «Давыдов.Индекс», что показатели трудоустройства выпускников — одни из важнейших в мониторинге эффективности деятельности вузов, и Валерий Фальков должен помнить об этом.
«Призывы к ректорам взять ситуацию с распределением под личный контроль, скорее всего, лишь публичная отработка поручения Михаила Мишустина членам правительства о поддержке выпускников в вопросах трудоустройства. В этом смысле более адекватными и конструктивными являются предложения о трудоустройстве в подведомственных научных учреждениях, однако эти предложения по определению не могут быть массовыми», — сказал Байметов.
По его словам, обращение к ректорам носит, скорее, характер расстановки приоритетов: «Учитывая специфику региональной экономики, потенциал вузов, особенности пандемической ситуации, эффективность взаимодействия вуза с работодателями зависит в первую очередь от способности ректора системно и грамотно организовать эту работу».
В Томском политехе заявили, что проблем с общежитиями нет.
Об этом: В Томском политехе пошли навстречу студентам в обустройстве общежитий
В ТюмГУ направления подготовки для отраслей оборонно-промышленного комплекса не представлены, но в настоящее время вуз находится в процессе перехода бакалавриата и специалитета на модель 2+2.
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И. о. проректора ТюмГУ Таисья Погодаева заявила ИА REGNUM, что в Тюменском государственном университете с обеспечением средств защиты нет проблем.
«Мы закупили многоразовые и одноразовые маски, антисептик и полный комплекс средств для осуществления термометрии. Все закуплено в объеме достаточном, чтобы осуществлять свою деятельность в режиме, рекомендованном Министерством и Роспотребнадзором. Но действительно, ряд университетов столкнулись с такими трудностями, эта предлагаемая министром инициатива (Минобрнауки зарезервирует средства для помощи вузам при закупке СИЗ) станет максимально полезной и необходимой для обеспечения образовательного процесса в столь непростых условиях», — отметила Погодаева.
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») готовит законопроект о выплате «студенческого капитала», передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.
Подробности в материале: В Госдуме готовят законопроект о студенческом капитале
Квоты правительства РФ позволяют иностранцам учиться на бюджетных местах в российских вузах. Для достижения задач экспорта образования, которые стоят перед каждым вузом, увеличение квот для иностранных студентов — это хороший инструмент.
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Увеличение числа иностранных студентов рассматривается как важный фактор интернационализации, эффективности работы вуза и его привлекательности на международной арене.
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«Та цифра, на которую мы выходим, не велика, а скорее — нормальна. Например, только на центральную Азию правительство Турции выделяет ежегодно около 10−12 тысяч стипендий. А если говорить о Китае, как о стране, активно заходящей в мировую систему образования, то туда ежегодно по стипендиям правительства Китая поступает 5000 казахстанцев. Поэтому выход на 30 тысяч квот, во-первых, будет поэтапным, а во-вторых, он очень своевременный. Увеличение числа квот позволит нам в дальнейшем увеличить число и платных студентов в тех регионах, куда мы хотим зайти. То есть сначала квотники приезжают, а потом платники — это как демонстрационный образец любого товара», — так проректор Томского государственного университета (вуз-участник проекта «5−100») по международным связям Артем Рыкун прокомментировал ИА REGNUM планы Минобрнауки увеличить квоту для обучения иностранных студентов в российских вузах до 30 тыс. мест к 2024 году.
Проректор по международной деятельности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (вуз-участник проекта «5−100») Анастасия Минина объяснила, зачем нужно увеличивать квоту для обучения иностранных студентов в российских вузах и что это даст:
«Для успешного выполнения поручений президента РФ и реализации задач федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование» в части привлечения иностранных студентов в РФ, очень важно давать больше возможностей. Квоты — особенно в текущее непростое время — это дополнительные возможности для иностранных студентов приехать к нам в страну для получения образования. А далее уже задача вузов — привлечь иностранных студентов, в том числе создавая междисциплинарные образовательные продукты на фронтире: от сезонных профессиональных школ до полноценных образовательных программ разных уровней, ориентированных, прежде всего, на потребности рынка».