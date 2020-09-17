В Госдуме 16 сентября проходит «правительственный час» с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова. Речь идет о готовности системы высшего образования к организации образовательного процесса в изменившихся условиях на фоне коронавируса. Депутаты зададут вопросы об особенностях обучения, стоимости, количестве бюджетных мест, перспективах трудоустройства, защите прав преподавателей и так далее. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Студент. Иван Шилов ИА REGNUM

10:09 16.09.2020 Отметим, что в преддверии «правительственного часа» с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова прошли встречи главы министерства с депутатами парламентских фракций.

10:20 16.09.2020 Интерес к теме образования в новых условиях колоссальный. Если в школах занятия начались 1 сентября, то российские вузы получили право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев, до нормализации эпидемической ситуации в регионе. Читайте также: Глава Минобрнауки расскажет Госдуме об особенностях обучения в вузах

10:24 16.09.2020 Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Minobrnauki.gov.ru

10:36 16.09.2020 Напомним, что ранее глава Минобрнауки уже рассказал о работе вузов в новом учебном году.

11:14 16.09.2020 У депутатов Госдумы от «Единой России» есть вопросы к Фалькову, первый и самый важный — это жизнь и безопасность студентов и преподавателей, сообщил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Во фракции предлагают провести целевые закупки масок и санитайзеров для вузов. Также в связи с расширением дистанционного обучения предлагается поставить вопрос о корректировке программ. Еще одна тема, которую планируется поднять, — создание единой системы оплаты труда преподавателей. Кроме того, в поле зрения парламентариев — создание информационного ресурса о потенциальных заказчиках образования, речь идет о целевых наборах.

11:16 16.09.2020 На заседании фракции «Справедливой России» в Госдуме 15 сентября, Сергей Миронов вручил министру образования и науки РФ Валерию Фалькову обращение от фракции о необходимости перерасчета платы студентов, которые должны были учиться очно, но в связи с пандемией коронавируса перешли на дистанционное образование.

11:28 16.09.2020 Законопроект о бесплатном образовании в государственных вузах намерены внести в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Читайте также: Законопроект о бесплатном образовании в вузах разработали в Госдуме

11:30 16.09.2020 У фракции «Справедливая Россия» есть вопросы к Фалькову, сообщил лидер партии Сергей Миронов. В их числе — размер стипендии аспирантов, а также снижение доступности бюджетных мест в вузах.

11:40 16.09.2020 У КПРФ также есть вопросы к Фалькову, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Речь идет о хроническом недофинансировании науки и образования, оптимизации вузов, низком социальном статусе студентов и аспирантов, а также о проблеме подготовки квалифицированных кадров.

11:46 16.09.2020 Дмитрий Новиков. kprf.ru

11:47 16.09.2020 В ЛДПР выявили факторы неготовности ряда вузов к дистанционному обучению, речь идет как о компьютерах, так и о платформах, заявил депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР). Еще одна проблема — профориентация, с 8−9-го класса должна проходить профессиональная профориентация, в вузы не должны идти по советам друзей и бабушек, считают во фракции. Также депутаты хотят обратить внимание Фалькова на качество прохождения практики студентами. Кроме того, парламентарии намерены задать министру вопрос об образовании иностранных студентов — что их ждет в этом учебном году. Одновременно в ЛДПР напомнили о намерении добиваться отмены ЕГЭ.

11:52 16.09.2020 Госдума готовит законопроект о зарплатах в вузах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев. Об этом: Законопроект о зарплатах в вузах готовится в Госдуме

12:06 16.09.2020 Напомним, что на встрече с депутатами Фальков ранее анонсировал и новый проект — программу постдокторантуры для молодых ученых в рамках нацпроекта «Наука». Читайте также: Программа постдоков в РФ поможет вузам решить проблему дефицита кадров

12:22 16.09.2020 Система образования в России с эпидемией коронавируса из равновесия не вышла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Читайте также: Фальков: несколько лет назад «удалённое» образование было бы невозможно

12:26 16.09.2020 Переход в дистанционный режим обучения привёл к возросшей роли индивидуальной работы преподавателей со студентами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Читайте также: Фальков: большинство студентов довольны новым форматом образования

12:30 16.09.2020 Переход на дистанционные форматы работы происходил вынужденно, но в целом состоялся успешно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Подробности в материале: Фальков: российское образование справилось с переходом на «дистанционку»

12:39 16.09.2020 Ряд важнейших процессов университетской жизни не могут быть перенесены в виртуальные форматы взаимодействия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Читайте подробнее: Работа вузов не поддаётся переводу в виртуальное пространство — Фальков

12:41 16.09.2020 Инфраструктура вузов в России оказалась не в полной мере готова к внедрению дистанционных форматов обучения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Читайте также: Фальков: «удалёнка» требует новой системы мотивации педагогов

12:46 16.09.2020 Все вузы России скорректировали стоимость обучения с учётом сложившейся тяжёлой ситуации из-за эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Читайте также: Все вузы России вернули стоимость обучения на уровень 2019 года — Фальков

12:49 16.09.2020 Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о готовности подписать изменения в указ о размере зарплат ректоров вузов министерства, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября. Подробности в материале: Минобрнауки меняет подход к формированию зарплат в вузах

12:51 16.09.2020 Российские вузы смогли провести приёмную кампанию в экстраординарных условиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Об этом: Фальков: приёмная кампания в российские вузы состоялась

12:55 16.09.2020 Эпидемия коронавируса нового типа не отразилась каким-либо негативным образом на числе желающих поступать в российские университеты в 2020 году. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Об этом: Фальков: в период пандемии коронавируса средний балл ЕГЭ вырос

13:02 16.09.2020 Эпидемия коронавируса и распределение бюджетных мест в регионы способствовало росту интереса абитуриентов к региональным вузам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Читайте также: Эпидемия коронавируса «помогла» с набором вузам в регионах — Фальков

13:11 16.09.2020 Практики лучших вузов в период дистанционного обучения будут постепенно переноситься на всю систему высшего образования в целом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Читайте также: Распространение практик ведущих вузов идёт на системной основе — Фальков

13:13 16.09.2020 Госдума подготовит обращение в правительство РФ для распространения опыта Минобрнауки в вопросе регулирования зарплат ректоров на другие подведомственные вузы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября. Читайте также: Госдума попросит правительство изменить зарплаты ректоров по опыту Миннауки

13:26 16.09.2020 Минобрнауки совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) обратится в Госдуму с поправками в законодательство о госзакупках для развития консорциумов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в ходе «правительственного часа» в Госдуме. Читайте также: Миннауки попросит Госдуму о преференциях для консорциумов в госзакупках

13:27 16.09.2020 В вопросах развития российской системы высшего образования нужно исходить из национальных интересов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Об этом: «Не сторонник Болонской системы»: Фальков хочет поддержать специалитеты

13:50 16.09.2020 Проект федерального бюджета на 2021−2023 годы не предполагает средств на модернизацию учебной базы и повышение квалификации преподавателей в части цифровой компетенции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев в Госдуме в ходе «правительственного часа» с участием главы Минобрнауки Валерия Фалькова. Читайте подробнее: Счетная палата РФ: Минобрнауки не оценило потребности вузов в «цифре»

13:50 16.09.2020 Увеличение количества бюджетных мест для вузов происходит согласно специально разработанному механизму. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Читайте также: Новых бюджетных мест на все вузы не хватит — Фальков

13:57 16.09.2020 Счетная палата РФ видит риски в дефиците финансирования сферы образования, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября. Об этом: Счетная палата РФ указала на риски современного финансирования образования

14:04 16.09.2020 В 2020 году в России будет запущен долгосрочный проект поддержки российских университетов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на «правительственном часе» в Госдуме. Читайте подробнее: Фальков предложил запустить новую «программу академического лидерства»

14:40 16.09.2020 Ректоры вузов должны стремиться вознаграждать как можно большее число сотрудников своих учреждений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 сентября заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков журналистам в Госдуме. Читайте также: Фальков предложил исправить стимулы при вознаграждении ректоров вузов

14:41 16.09.2020 Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Госдумы. duma.gov.ru.

14:41 16.09.2020 Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на Правительственном часе в Госдуме. duma.gov.ru

15:10 16.09.2020 Аудитор счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев во время «правительственного часа» в Госдуме. duma.gov.ru

16:41 16.09.2020 Правительственный час с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. duma.gov.ru

18:35 16.09.2020 Правительственный час в Госдуме с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. duma.gov.ru.

18:44 16.09.2020 «Еще 20 лет назад РФ была первой в мире по количеству исследователей-ученых, — заявил в ходе «правительственного часа» глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»). — Сегодня мы на четвертом месте, — констатировал парламентарий. — Мы отстали от Китая в шесть раз, от США — в два раза, причем это отставание во многом за счет именно наших ученых, которые приехали в Соединенные Штаты. Подготовка кадров высшей квалификации, к сожалению, не дает нужного количества притока квалифицированных кадров. К огромному сожалению, у нас сокращается количество диссертационных советов, и за последние 30 лет в науку и высшее образование пришел только 1% выпускников российских вузов. К сожалению, заработная плата в науке и образовании в Российской Федерации неконкурентоспособна по мировым меркам. А здесь рынок один — всемирный».

18:52 16.09.2020 Глава Минобрнауки Валерий Фальков признал существование дефицита общежитий для студентов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября. Читайте также: Минобрнауки обещает продолжить строительство общежитий

19:02 16.09.2020 Минобрнауки намерено увеличить квоту для обучения иностранных студентов в российских вузах до 30 тыс. мест к 2024 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в Госдуме. Об этом: Минобрнауки намерено удвоить квоту для иностранных студентов

19:04 16.09.2020 Стоимость обучения во всех вузах России возвращена на уровень 2019 года, заявил 16 сентября российский министр науки и высшего образования Валерий Фальков. [[[quote-0]]]

Об этом: Стоимость обучения во всех вузах РФ возвращена к уровню 2019 года