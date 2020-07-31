Президент РФ Владимир Путин 30 июля проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области. В частности, речь идёт о городе Усолье-Сибирское, где наблюдаются серьёзные экологические проблемы. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:22 30.07.2020 Путин: нужно создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.

13:23 30.07.2020 Президент РФ передал слово врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву, сообщив, что он является инициатором проводимого мероприятия.

13:25 30.07.2020 Игорь Кобзев говорит о ситуации вокруг предприятия «Усольехимпром». Полностью ликвидировать ущерб, нанесённый предприятием, правительство Иркутской области без федеральной помощи не сможет, отметил Кобзев.

13:25 30.07.2020 Просьба поддержать правительство Иркутской области по данному вопросу — Кобзев.

13:28 30.07.2020 Напомним, Совфед одобрил закон, разрешающий строительство в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для расширения магистралей. «Мы понимаем важность вопросов экономического развития страны, но не можем игнорировать соблюдение баланса экономических и экологических интересов», — отметил Игорь Кобзев, подчеркнув, что особенно это касается озера Байкал. Читайте также: Совфед разрешил сплошные рубки для строительства БАМа и Транссиба

13:34 30.07.2020 Владимир Путин назвал экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском непростой.

13:34 30.07.2020 «Перед нашим совещанием я, конечно, посмотрел внимательно, что там происходит, посмотрел необходимые информационные материалы. Очевидно всем, кто занимался этой проблемой, ясно, этот груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, ещё с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие», — подчеркнул глава государства.

13:36 30.07.2020 Путин о текущей обстановке в Усолье-Сибирском Иркутской области: «Обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. По-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда. Более того, проблему, вместо того, чтобы решать по существу, фактически замалчивали».

13:37 30.07.2020 Проблему хранения отходов химического производства в городе Усолье-Сибирском Иркутской области замалчивали, а не решали по существу. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании. Читайте также: Путин об экологической ситуации в Иркутской области: «Проблему замалчивали»

13:38 30.07.2020 Совещание по экологической ситуации в Иркутской области. Цитата из видео. kremlin.ru

13:39 30.07.2020 Владимир Путин: «Нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолья-Сибирского, обеспечить жителей рабочими местами».

13:40 30.07.2020 По словам врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, которые приводит сайт Кремля, в городе Усолье-Сибирском расположена промышленная площадка, которая ранее использовалась для производства химической продукции, предприятие «Усольехимпром». Общая площадь данной площадки составляет более 600 га, здесь расположено более 400 промышленных объектов: цеха, здания, сооружения, наземные и подземные коммуникации, коллекторы.

13:45 30.07.2020 В советское время «Усольехимпром» являлось градообразующим предприятием, обеспечивающим народное хозяйство Сибири большим спектром химической продукции. На предприятии трудились более 7 тыс. человек.

13:46 30.07.2020 Игорь Кобзев: «Потенциал предприятия, к сожалению, в условиях новой экономики не был сохранён, попытки модернизации производства также не дали своих результатов. В итоге в 2010 году производственная деятельность «Усольехимпрома» была прекращена, введена процедура банкротства».

13:47 30.07.2020 В связи с проблемой с накопления ядовитых отходов на бывшем предприятии «Усольехимпромом», нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолья-Сибирского, обеспечить жителей рабочими местами. Читайте также: Путин — об иркутском «Чернобыле»: проблему фактически замалчивали

13:48 30.07.2020 Объекты химического производства в городе Усолье-Сибирское Иркутской области находятся в аварийном состоянии. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвящённом решению проблемы. Глава государства рассказал, что «посмотрел, что там происходит, посмотрел необходимые информационные материалы». Он отметил, что проблемы накапливались с 30-х годов прошлого века и никем не решались. Подробно: Путин проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области

13:49 30.07.2020 Разрушенную экосреду в городе Усолье-Сибирское Иркутской области необходимо восстановить. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании. «Нужно определить порядок долгосрочной работы для того, чтобы восстановить разрушенную экосреду», — сказал президент. Читайте полностью: Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области

13:50 30.07.2020 По словам врио губернатора Иркутской области, в результате остановки предприятия «Усольехимпром» значительная часть отходов производства была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставленные в зданиях цехов и вспомогательных помещениях: «Все объекты производства, включая почву, подземные воды, пропитаны опасными химическими веществами. Это ещё раз подчеркивает, что к данному объекту должно быть привлечено особое внимание».

13:52 30.07.2020 В феврале 2020 года Игорь Кобзев ввёл режим ограничения доступа на территорию «Усольехимпрома». Здание бывшего цеха ртутного электролиза внесли в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. В июне 2020 года была отправлена заявка на включение цеха ртутного электролиза в национальный проект «Чистая страна».

13:52 30.07.2020 Игорь Кобзев на совещании по экологической ситуации в Иркутской области. Цитата из видео. kremlin.ru

13:54 30.07.2020 «Полностью ликвидировать ущерб, нанесенный «Усольехимпромом», правительство Иркутской области без поддержки Российской Федерации не в состоянии. Но готовы участвовать в проведении этих мероприятий», — подчеркнул Игорь Кобзев.

13:56 30.07.2020 «После завершения работ мы видим развитие территории «Усольехимпрома» как площадку для новых предприятий. Уже существуют различные концепции её развития. Среди них — предприятия машиностроительного комплекса, производства древесного угля, завод по сборке лифтов, создание производства по глубокой переработке кварца и многие другие», — отметил врио губернатора Иркутской области. Его слова приводит сайт Кремля.

14:00 30.07.2020 Врио иркутского губернатора Игорь Кобзев в ходе совещания 30 июля обратился к Владимиру Путину с ещё одним важным вопросом. Он напомнил, что 24 июля Совет Федерации одобрил законопроект об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации, расширения магистральной инфраструктуры и внесения изменений в отдельные законодательные акты РФ: «Согласно законопроекту закрепляется отмена государственной экологической экспертизы, проектной документации объектов капитального строительства и реконструкции в границах особо охраняемых природных территорий. Другое положение законопроекта содержит поправку к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда при проведении указанных выше работ».

14:00 30.07.2020 Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев «работает, не покладая рук», заявил 30 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков ответил на вопрос о возможной отставке врио главы Приангарья

14:01 30.07.2020 Кобзев подчеркнул, что эта норма вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области: «Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, объективно оцениваем важность подобных преобразований для области. Однако мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал» (цитата по сайту Kremlin.ru).

14:03 30.07.2020 Игорь Кобзев: «Сегодня мы уже начали совместную работу с руководством «Российских железных дорог» о реализации применения данного закона на территории Иркутской области. В связи с этим, уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас дать поручение РЖД совместно с Пправительством Иркутской области, научным, экологическим сообществом о заключении соглашения по проведению дополнительных мер в части строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, чтобы и реализовать закон, и не навредить экологической экосистеме озера Байкал» (цитата по сайту Kremlin.ru). Власти Иркутской области совместно с РЖД готовы представить предложения в месячный срок и доложить об этом президенту в установленном порядке.

14:04 30.07.2020 Новый глава Иркутской области Игорь Кобзев достаточно чётко обозначил свое видение вопросов, связанных с возможностью вырубки тайги на прибайкальской территории. Выступая сегодня, 30 июля, с докладом на совещании, которое в режиме видео конференции провёл президент России Владимир Путин, он, в частности отметил, что поправка к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающая сплошные рубки, вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области. Подробности в материале: Глава Приангарья обозначил Путину свою позицию по вырубке леса на Байкале

14:05 30.07.2020 «Усольехимпром». irkobl.ru

14:16 30.07.2020 Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионовасравнила угрозу, исходящую от предприятия «Усольехимпром», с аварией на Чернобыльской АЭС.

14:21 30.07.2020 В октябре 2019 года на предприятии «Усольехимпром» в Иркутской области произошло ЧП. Речь идёт о разгерметизации задвижки скважины №2, из-за которой случиласьутечка эпихлоргидрина.

14:30 30.07.2020 Владимир Путин: Обстановка в Усолье-Сибирском требует неотложных и комплексных мер.

14:31 30.07.2020 Наиболее опасные объекты в Усолье-Сибирском должны быть обезврежены в первоочередном порядке — Путин

14:32 30.07.2020 Владимир Путин попросил Викторию Абрамченко определить требуемый объём финансирования. Также он попросил её держать ситуацию под контролем.

14:34 30.07.2020 Владимир Путин: Ключевую роль в организации работы на месте предлагаю закрепить за Росатомом.

14:34 30.07.2020 Глава государства подчеркнул, что необходимо срочно изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском и поставить охрану от Росгвардии.

14:37 30.07.2020 Территория «Усольехимпром». irkobl.ru

14:41 30.07.2020 Чем знаменито Усолье-Сибирское? Входит в список 20 городов России с самым загрязненным воздухом. Долгое время Усольехимпром был основным градообразующим предприятием. С 1970 по 1998 гг. там работал цех ртутного электролиза, который сбросил в окружающую среду около 1461 тонн тяжёлого металла, из них 60 тонн попали в Ангару. Под зданием цеха продолжает находиться ртуть, удерживаемая глиной. Позже ртуть обнаружили на дне Ангары и в рыбе. Цитата из канала «Вы слушали маяк».

14:42 30.07.2020 В Иркутской области необходимо изолировать опасную площадку с химическими отходами в Иркутской области. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Президент поручил в ближайшее время решить задачи для нормализации экологической ситуации, в первую очередь — изолировать площадку с отходами силами Росгвардии. Читайте подробнее: Путин поручил изолировать опасную промплощадку в Иркутской области

14:42 30.07.2020 В разные годы проблемы Усолья-Сибирского пытались решить: — высланный в ссылку вождь революционеров-демократов Н. Г. Чернышевский; — заключенные исправительно-трудового лагеря, входившего в систему ГУЛАГ; — китайские рабочие в рамках постановления «О наборе в КНР рабочих для участия в коммунистическом строительстве и трудового обучения в СССР»; — монахини женского католического монастыря ордена босых кармелиток. Цитата из канала «Вы слушали маяк».

14:47 30.07.2020 Владимир Путин дал поручения по итогам совещания по ситуации в Усолье-Сибирском: «Первое. Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить её охрану силами Росгвардии. Я так понял, что Росгвардия к этому готова. Закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье».

14:48 30.07.2020 Во-вторых, по словам Владимира Путина, необходимо в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, мобилизовать ресурсы всех уровней власти, привлечь возможности Минобороны, войск химической защиты. Минобороны готово к этой работе.

14:48 30.07.2020 Владимир Путин: «Незамедлительно нужно направить необходимые ресурсы. Я услышал замминистра финансов, источники понятны, объём тоже понятен. Немаленькие деньги, но надо их будет направить туда на решение этих задач, потому что нет ничего дороже, чем жизнь и здоровье людей. Я уже много раз об этом говорил».

14:49 30.07.2020 «Я прошу самым внимательным образом отнестись к проблемам предпринимателей, которые работают на площадке, граждан, работающих на данной территории», — подчеркнул глава государства.

14:49 30.07.2020 Для работы по обезвреживанию опасных объектов в городе Усолье-Сибирском Иркутской области необходимо мобилизовать ресурсы всех уровне власти и привлечь Минобороны. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по экологической ситуации в регионе. Об этом: Путин поручил привлечь Минобороны к обезвреживанию объектов под Иркутском

14:56 30.07.2020 Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию в городе Усолье-Сибирский Иркутской области под личным контролем. Об этом он заявил 30 июля на совещании по данной проблеме. «Я прошу Викторию Валерьевну Абрамченко держать ситуацию под постоянным личным контролем и определить требуемый объём финансирования окончательный. А Минфин эти средства незамедлительно выделить», — сказал президент. Читайте подробнее: Путин поручил Абрамченко взять под контроль ситуацию под Иркутском

15:11 30.07.2020 Президент России Владимир Путин поручил думать о людях при ликвидации экологической угрозы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом он заявил 30 июля на совещании по проблеме. По словам главы государства, при проведении работ по ликвидации экологической угрозы нужно «помнить о людях, о том, как и чем живут их семьи». Читайте подробнее: Путин призвал при ликвидации экологической угрозы думать о людях

15:24 30.07.2020 Ликвидации экологической угрозу в городе Усолье-Сибирское Иркутской области необходимо оказать содействие. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по проблеме. «Предлагаю создать межведомственную рабочую группу под руководством Виктории Валерьевны (Абрамченко — прим. ИА REGNUM)», — сказал Путин. Об этом: Путин поручил ведомствам помочь ликвидации угрозы под Иркутском

15:28 30.07.2020 Владимир Путин на совещании по экологической ситуации в Иркутской области. Цитата из видео. kremlin.ru

15:32 30.07.2020 Правительство РФ намерено разработать комплекс профилактических мер и предусмотреть введение реальной ответственности и обязанности собственников промпредприятий ликвидировать накопленный экологический вред. Об этом сообщила вице-премьер Вероника Абрамченко по итогам совещания по ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. Читайте также: В России хотят менять правила вывода промпредприятий из эксплуатации

15:42 30.07.2020 Президент России Владимир Путин предложил закрепить ключевую роль в ликвидации экологической угрозы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области за госкорпорацией Росатом. Об этом 30 июля президент заявил на совещании по данной проблеме. «Ключевую роль в организации работы на месте в поиске оптимальных вариантов предлагаю закрепить за Росатомом», — сказал президент. Подробно: Ключевую роль в работах под Иркутском закрепят за Росатомом

15:53 30.07.2020 На госкорпорацию Росатом возлагается «очень большая ответственность» не только за ликвидацию экологической угрозы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом 30 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по проблеме. «На Росатом возлагается очень большая ответственность, и не только за ликвидацию накопленного вреда. С учётом планов госкорпорации по строительству здесь современного экологическо-промышленного комплекса, от вас во многом будет зависеть и дальнейшее социально-экономическое развитие этого города, а он обладает солидным кадровым потенциалом», — сказал президент. Читайте подробнее: Путин объяснил роль Росатома в будущем города Усолье-Сибирское

15:57 30.07.2020 Исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев продемонстрировал, что он менеджер высокого государственного уровня, считает член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков. Читайте также: В беседе с Путиным Кобзев обозначил комплексный и плановый подход — эксперт

16:00 30.07.2020 Президент России Владимир Путин поручил доложить через три месяца о первых итогах ликвидации загрязнения в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом он заявил 30 июля на совещании по проблеме. «Результат выполнения поручения по первому этапу я прошу доложить мне на совещании через три месяца», — сказал президент. Читайте подробнее: Путин поручил доложить о ситуации в Усолье-Сибирском через три месяца

16:13 30.07.2020 По окончании совещания об экологической ситуации в Усолье‑Сибирском президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл отдельную рабочую встречу с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Подробности сегодня, 30 июля, сообщает сайт Кремля. Прежде всего, глава государства отметил, что Иркутская область — это крупный промышленный центр и развивается он в целом удовлетворительными темпами. Владимиру Путину было интересно узнать, какими Игорь Кобзев видит для себя задачи первоочередного характера по развитию и как оценивает ситуацию в общем. Об этом: О чём разговаривал Владимир Путин с новым главой Приангарья?

17:14 30.07.2020 Рабочая встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

18:58 30.07.2020 Город Усолье-Сибирское расположен к северо-западу от Иркутска, на левом берегу реки Ангары, на федеральной автомагистрали Р-255 «Сибирь» (77 км от Иркутска) и Транссибирской железнодорожной магистрали (67 км от Иркутска). В городе находится три станции Восточно-Сибирской железной дороги. Население на 01.01.2020 г. — 76 047 человек, площадь — 7,9 тыс. гектаров. Усолье-Сибирское — один из старейших городов в Приангарье, основан в 1669 году енисейскими казаками, обнаружившими на берегу Ангары соляной источник и построившими здесь соляную варницу. Природные ресурсы города представляют как региональный, так и межрегиональный интерес. Город Усолье-Сибирское расположен в важной геолого-экономической зоне. Основу минерально-сырьевого потенциала города составляют каменная соль Усольского месторождения (примыкает к городу с северо-запада), уникальные лечебные природные рассолы и торфяно-иловые грязи. В городе расположен один из уникальных курортов Сибири и Дальнего Востока — курорт «Усолье» (ООО «Санаторий Усолье»), где лечат различные заболевания опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы и др. Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское