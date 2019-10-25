Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 19:02 — REGNUM На предприятии Усольехимпром (Иркутская область), территорию которого глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила недавно со вторым «Чернобылем», сегодня вечером, 25 октября, произошло ЧП. Как пояснили в ГУ МЧС по региону, речь идёт о разгерметизации задвижки скважины №2, из-за которой случилась утечка эпихлоргидрина.

Утечка эпихлоргидрина на территории «Усольехимпром» ГУ МЧС п Иркутской области

«В 19:20 местного времени течь устранена. Специалистами Роспотребнадзора Иркутской области отобраны пробы грунта и воздуха, угрозы населению нет. Пострадавших нет», — заявили спасатели. Для ликвидации аварии они задействовали 18 человек личного состава и пять единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, промышленная площадка ООО «Усольехимпром» расположена в городе Усолье-Сибирское. Но эта компания закончила свою деятельность более 40 лет назад. Одним из бесхозных и самых опасных объектов там является цех ртутного электролиза, его площадь составляет 1,2 га. Яды до сих пор не утилизированы, и переодически из-за этого происходят утечки.

По мнению главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, на предприятии необходимо провести рекультивацию, иначе страну ждет глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на Чернобыльской АЭС.

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