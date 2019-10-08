У властей Иркутской области нет денег для того, чтобы самостоятельно справиться с загрязнением опасными химическими элементами территории бывшего предприятия ООО «Усольехимпром», которое глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Родионова сравнила недавно со вторым «Чернобылем», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 13:10 — REGNUM Как следует из официального сообщения, опубликованного сегодня, 8 октября, на официальном сайте региона, согласно проекту, полная ликвидация (демеркуризация) цеха ртутного электролиза, вывоз отходов и рекультивация земельного участка в месте его расположения рассчитаны на три года, однако стоимость реализации данного мероприятия составляет 1 млрд 257 млн рублей.

Напомним, промышленная площадка «Усольехимпром» расположена в городе Усолье-Сибирское. Эта компания закончила свою деятельность более 40 лет назад. Одним из бесхозных и самых опасных объектов является цех ртутного электролиза, его площадь составляет 1,2 га.

Бесхозный объект расположен на федеральной земле и состоит из строительных конструкций здания, шламов, неутилизированных и не подвергнутых обезвреживанию бывшими владельцами ртутьсодержащих производственных отходов и грунтов. Тем не менее долгое время ни чиновники федерального, ни регионального уровня не озадачивались проблемами утилизации скопившихся на его территории опасных отходов. И даже когда проект по утилизации появился, Министерство природных ресурсов РФ не слишком заинтересовалось перспективой его финансирования.

24 июля 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Родионова заявила, что в России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. По её словам, она исходит от химического предприятия в Иркутской области «Усольехимпром». В начале октября Роспотребнадзор обнаружил повышенное содержание опасных веществ в пробах почвы, воздуха и воды рядом с «Усольехимпромом».

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