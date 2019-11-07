Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 12:20 — REGNUM На территории бывшего химического предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области нашли ещё более 30 цистерн с неизвестным содержимым. Предположительно, в них могут находиться опасные вещества.

Ранее сообщалось о 31 цистерне, часть из которых также заполнены неизвестным содержимым. Вместе с вновь обнаруженными ёмкостями, властям теперь необходимо утилизировать 66 цистерн, передаёт ТАСС со ссылкой на слова мэра города Усолье-Сибирское Максима Торопкина.

Между тем на территории завода периодически происходят утечки опасных веществ. Так, 25 октября из-за разгерметизации задвижки скважины № 2 случилась утечка эпихлоргидрина. Для ликвидации аварии было задействовано 18 человек и пять единиц техники.

Ранее в пробах почвы, воздуха и воды рядом с «Усольехимпромом» было установлено превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова сравнила угрозу, исходящую от предприятия, с аварией на Чернобыльской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из федерального бюджета будут выделены деньги на ликвидацию токсичных отходов. По словам председателя областного парламента Сергея Сокола, региону удалось попасть в федеральную программу.

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